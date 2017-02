Sport

FOOTBALL Le capitaine du PSG ne s'est pas entraîné lundi...

Thiago Silva lors du match entre le PSG et Lille le 7 février 2017. - Stephane Allaman/SIPA

R.B.

C'est un énorme coup dur pour le PSG. Selon L'Equipe, le capitaine parisien est contraint de déclarer forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Barça. Déjà absent lors de la victoire à Bordeaux vendredi (0-3), le défenseur brésilien, victime de douleurs musculaires, avait déjà suivi un programme aménagé ce week-end au Camp des Loges. Cela n'a visiblement pas suffi.

>> A lire aussi : Alors Unai Emery, on joue sa peau sur ce 8e de finale de Ligue des champions?

Il y a deux ans, Thiago Silva avait dû quitter le terrain sur blessure lors du quart de finale aller entre les deux équipes, perdu par le PSG (1-3), laissant Messi, Neymar et Suarez tourmenter la défense du club de la capitale. Et mauvaise nouvelle, le trio sera encore aligné mardi soir. A Marquinhos et Kimpembé de jouer.

Mots-clés :