FOOTBALL Le PSG a ENCORE martyrisé les Girondins de Bordeaux...

Cavani a marqué un doublé - NICOLAS TUCAT / AFP

BORDEAUX-PSG

Ligue 1 - 25e Journée

0-3 (Cavani x2, Di Maria)

Allez, c'est terminé les loustics. Merci à tous d'avoir suivi le match, on se donne rendez-vous demain pour la suite de la 25e journée! Ciao et bonne soirée!

Au classement, Paris revient provisoirement à hauteur de Monaco et Bordeaux stagne à la septième place, que les Girondins ne quitteront pas ce week-end puisque Rennes, premier poursuivant, est à quatre points derrière.

Meunier est très satisfait du rendement parisien. « C'est un très bon PSG qu'on a vu ce soir », vient-il de dire au micro de Canal +. « On sait qu'on a les qualités pour... On aura toutes nos chances (contre le Barça). »

Toulalan au micro de Canal+: « Il n'y avait pas grand chose à faire contre ce PSG. C'est sévère, c'est comme en Coupe. Là ce soir ça été difficile. On est tombé sur une grande équipe de Paris. »

90e: C'EST TERMINE!!

Justice94700: Va falloir beaucoup de penalty pour que Lacazette puisse revenir sur Cavani

>> Haha, très bonne vanne, validée par le comité humoristique de 20 Minutes, présidé par moi-même.

84e: Belle percée de 40 mètres de Meunier mais personne ne vient l'aider. Les Parisiens ont la flemme de jouer. A 3-0, ça peut se comprendre.

79e: OH NKUNQUARESMA! Pas loin de nous planter un extérieur dans la lulu opposée, le petit Nkunku. Ca passe juuuuste au-dessus.

77e: Pendant ce temps, Draxler tente des Madjer en toute décontraction dans la surface.

75e: On n'était pas loin du but gag pour Bordeaux sur un mauvais dégagement de Kimpembe... C'est contré par Rolan et le ballon effleure le but de Trapp.

72e: Quatre arrêts pour Kevin Trapp ce soir. C'est bien, mais contre Barcelone il faudra en sortir 19 par match.

71e: Entrée d'Hatem Ben Arfa, sortie de Cavani, encore héroïque ce soir.

cocoricoo

Attention car di maria en forme, c'est un des tout meilleur joueur au monde, verratti c'est la classe et cavani avec moins de maladresse un des tous meilleurs attaquants au monde, ca promet contre le Barça !

>> Le problème c'est qu'en face t'as un mutant et plusieurs êtres humains supérieurs.

66e: OOOOOH LA PERCEE DE KAMANO ET LE SAUVETAGE DE TRAPP DERRIERE! Ca chauffe devant les buts parisiens. Superbe Kamano qui aurait mérité d'être récompensé!

64e: Ouuuuuh Rolan de la tête! Il n'était pas loin de surprendre Trapp. Pas de bol pour le Bordelais... Si c'était Areola dans les cages, il y aurait eu but.

62e: Corner pour Bordeaux... (Di Maria sort remplacé par Draxler) Queeee c'est maaaal frappéééé!!! Terrible.

59e: Verratti sort et c'est Nkunku qui le remplace. Mission accomplie pour Emery, qui a réussi à faire jouer son chef d'orchestre sans l'abîmer avant Barcelone.

56e: C'est déjà la fin du voyage pour Menez, qui sort sous les sifflets des supporters bordelais. Kamano le remplace. A priori l'ancien parisien serait blessé.

54e: Corner désastreux de Di Maria. Fallait bien qu'il rate quelque chose ce soir, c'est plus fort que lui.

Bagger

Toujours du mal avec Cavani ! Par contre Marco je t'aime ! Trop fan de ce bonhomme! Un futur ballon d'or

>> Ca va finir par être dur d'avoir du mal avec le Matador. Il enquille les perles comme on dit.

50e: Di Maria envoie caviar sur caviar, ça devient indécent? On dirait le Di Maria du Real.

47e: GOLAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZOOOOOOOOOOOOOO!!! LE CAVIAR DE DI MARIA, LE COUP DE FUSIL DE CAVANI!! 3-0! Football régal!

46e: Petite séquence humour même si on aime évidemment Angel.

Di Maria il jouerait un match de LDC contre le Real il serait pas autant à fond pic.twitter.com/lXjqW9hNOu — Dark (@Nelson_Menfoot) February 10, 2017

46e: C'EST REPARTI!!

Bon, j'attends vos analyses, vos tops, flops, etc, dans les commentaires. Faites-moi rêver.

psgfan

Cavani fera mieux que zlatan cette saison j en suis sur. Merci matador.

>> C'est fort possible. Il est en train de nous faire la mêem saison que Suarez l'an passé en fait. C'est un concours entre uruguayens.

45e: BON! C'est la mi-temps! 45 minutes agréables ma foi.

43e: C'est vraiment cruel pour Bordeaux quand même. Ils auraient mérité autre chose. Mais c'est aussi ça, les grandes équipes. Elles savent gagner sans forcer.

40e: ANGEEEELLLL DI MARIAAAAAAA POUR LE 2-0! Et quel bonbon de Verratti... Quel joueur ce Marco. Et pas mal le petit piqué de l'Argentin.

38e: Le PSG joue en marchant. Ils sont en mode décrassage avant de courir 900 km mardi contre Barcelone.

35e: Ca commence à chauffer dans la surface parisienne! Heureusement pour Trapp que Sankharé foire sa reprise de la tête à trois mètres des buts sinon ça faisait mouche!

34e: Si le PSG n'a pas la tête à Barcelone, il ne l'a pas à Bordeaux non plus. Les Girondins dominent depuis 20 minutes.

31e: Vous vous rappelez des mecs qui tweetaient #MerciEdi tous les quarts d'heure? Aujourd'hui, ils vivent tous dans un bunker.

29e: Petit lot de consolation pour nos amis bordelais... Leur maillot est vraiment très beau.

26e: Bagarre au milieu de terrain depuis 1.300 minutes environ. On dirait le championnat écossais là.

22e: Rolan prend sa chance plein axe, sans succès. Ca chauffe de plus en plus pour Paris qui joue assez bas!

20e: Par contre Trapp c'est cool de vouloir faire des arrêts, mais le mec vient de sortir une claquette sur une frappe hors-cadre de Pallois. Ca compte pas dans les stats ça!

19e: Tête de Rolan... Arrêt tranquille de Trapp. D'ailleurs il devient quoi Areola depuis mardi?

18e: Di Maria encore! Frappe compliquée en pivot d'El Fideo. Là encore c'est cadré mais Carrasso intervient.

16e: OOOH DI MARIA LA FRAPPE EN PREMIERE INTENTION!! Magnifique mouvement collectif avec Di Maria à la conclusion. La frappe de l'Argentin est très bien repoussée par Carrasso, c'était pas facile.

16e: Mine de rien, Paris ne réussit plus à attaquer...

13e: Mais oui l'enchaînement amorti-poitrine + sombrero de Kurzawa. Attention, mardi, c'est lui qui en prendra face à ce diaaaable de Messi.

10e: Toulalan est fascinant. Ca fait 15 ans qu'il a 35 ans.

7e: Bordeaux essaye de réagir assez vite mais la défense parisienne est appliquée. Ca risque d'être difficile pour les hommes de Gourvennec.

4e: OOOOH EDINSOOOOOON! QU'IL EST FOOOORT!! LE BUT DU 1-0 EST BEAU!! TRES BEAU MEME! Superbe volée d'Edi...

wlad89

Emery a sorti une grosse équipe! Objectifs: 0 blessé avant le Barça et plier le match rapidement et faire tourner...

>> Ca, c'est le scénario dont rêve Emery chaque nuit depuis le début de la semaine.

2e: Premier centre pourri du match, signé Di Maria. On se souvient que contre Lille, le PSG avait raté au moins 70% de ses centres...

1e: C'EST PARTI LES AMIS!

20h40: A noter que Thiago Silva et Guedes ne sont pas dans le groupe, mais soyez rassurés, ils n'ont aucun pépin physique.

20h34: On enchaîne avec le onze bordelais. Avec Malcolm, Menez et Rolan pour faire craquer la défense du PSG.

Notre XI est connu ! Prêt à affronter le @PSG_inside dès 20h45 au @MatmutAtl pour remonter encore au classement #FCGBPSG #AllezBordeaux pic.twitter.com/i0uXxHRU2X — FCGirondins Bordeaux (@girondins) February 10, 2017

20h30: Allez! C'est l'heure de passer aux choses sérieuses les amigos. Coup d'envoi dans un quart d'heure = coup d'envoi du live. On commence avec la compo parisienne, sans Areola ni Matuidi.

A priori, les statistiques sont plutôt en faveur du Paris Saint-Germain. Mais les chiffres ne veulent rien dire au football.

📊Le PSG n'a perdu qu'un seul de ses 15 derniers matchs contre Bordeaux (9 victoires, 5 nuls). #FCGBPSG pic.twitter.com/nsyMnrnfnB — Histoire du #PSG (@Histoire_du_PSG) February 10, 2017

Petit point nostalgie avant le départ réel du live. Frissons...

Salut les loulous! Ca va, bien? La forme? Moi ça va, j'attends comme vous avec beaucoup d'impatience ce Boirdeaux-PSG, pour plusieurs raisons. Parce que Bordeaux est plutôt en forme, parce que Paris a un énorme calendrier à gérer, parce que la lutte pour le titre... Bref, « parce que ». Pour le moment la compo n'est pas encore tombée mais Paris devrait compter sur Trapp dans les buts et Verratti au milieu. Draxler pourrait être laissé au repos avant d'étaler sa classe contre Barcelone.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le coup d'envoi de ce live

