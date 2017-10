VIDEO. Tour de Lombardie: Grosse inquiétude après la chute de Laurens De Plus dans un ravin

Grosse peur, gros froid sur le Tour de Lombardie. Laurens De Plus a été victime d’une terrible chute dans la descente du mur de Sormamo, alors qu’il s’était lancé à la poursuite du leader à ce moment de la course, le Français Mickaël Cherel.

Le Belge est passé de l’autre côté de la rambarde dans cette descente très technique. Il a été très rapidement assisté par les secours mais, selon la formation Quick-Step Floors, le coureur n’a aucune blessure sérieuse.

We just talked with @LaurensDePlus, who fortunately has no serious injuries after that earlier crash and is on his way to the hospital.