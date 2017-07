Tour de France 2017 : Fabio Aru remporte la 5e étape entre Vittel et la Planche des Belles Filles

Fabio Aru a remporté la 5e étape du Tour de France à la planche des Belles Filles, le 5 juillet 2017. — Jeff PACHOUD / AFP

On nous avait promis de la bagarre sur la Planche des Belles Filles, et on l’a eue. Fabio Aru s’est imposé devant Dan Martin et Chris Froome au terme de cette étape savoureuse, théâtre de la première grande baston du Tour de France 2017.

L’étape a commencé comme d’habitude : par une attaque. Et c’est l’immense Thomas Voeckler qui a ouvert les hostilités. Bakelants, Boasson Hagen, Gilbert Périchon, Delage et van Baarle lui ont emboîté le pas pour former une bien belle échappée sur le papier. Mais leur destin était scellé d’avance. Les hommes de tête n’ont jamais compté plus de quatre minutes d’avance.

Froome et Porte se neutralisent, Aru surprend tout le monde

Derrière, la BMC de Richie Porte a roulé et contrôlé l’écart pendant toute la course. Tellement bien contrôlé que le peloton a englouti les fuyards dans les premières portions de la Planche, y compris Gilbert et Bakelants, qui avaient tenté de se faire la belle au pied de l’ascension finale. C’est ensuite la Sky qui a pris la tête de la course pour faire exploser le peloton. Très décevant et lâché dès les premières accélérations, Pinot n’a pas résisté au train de la Sky, à l’instar de Mollema ou Vuillermoz. Rapide, mais pas suffisamment pour empêcher Fabio Aru de s’envoler vers la victoire comme Nibali il y a trois ans.

Derrière le leader d’Astana, Christopher Froome a fait sauter le groupe des favoris à 1,5 km de l’arrivée et lâché Thomas ainsi que Quintana. Bardet s’en est bien sorti en ne perdant que quatre secondes. Résultat, le Britannique est déjà leader de la Grande Boucle avec 12 secondes d’avance sur Geraint Thomas et 14 sur Fabio Aru, grand vainqueur du jour.