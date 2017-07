EN DIRECT. Tour de France 2017: La BMC contrôle, ça sent la bagarre

Nous y voilà ! Après quelques jours plus ou moins excitants (c'était un peu n'importe quoi hier, non?) sur les routes du Tour de France, on arrive enfin en montagne. Et plus précisément à la Planche des Belles Filles, ascension réputée très difficile. De quoi voir la première explication entre leaders? C'est tout à fait possible oui. En tout cas on attend de voir comment les adversaires des Sky vont tenter d'attaquer Thomas et Froome. Et comment ces derniers vont réagir.

>> A lire aussi : VIDEO. Tour de France 2017: Grosse bagarre sur la Planche des Belles Filles? Ce qui nous attend pour la 5e étape

>> On se retrouve un peu 15h pour suivre cette première arrivée au sommet...