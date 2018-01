Strasbourg-Lille: Le Racing bat le Losc et poursuit sa route en Coupe de France

Strasbourg s'est qualifié contre Lille en coupe de France. — FREDERICK FLORIN / AFP

Strasbourg recevait Lille jeudi au stade de la Meinau en 16e de finale de la Coupe de France.

Le Racing s'est qualifié (2-1) et affrontera Grenoble en 8e.

La revanche pourrait avoir lieu dimanche, puisque le Losc accueille le promu alsacien en championnat cette fois.

Leur dernière rencontre au stade de la Meinau remonte au 13 août. Le promu alsacien fêtait alors son retour en Ligue 1 face au Losc de Bielsa, pressenti pour jouer le top 5 du championnat de France. Depuis, les temps ont bien changé. C’est un Lille affaibli, sous les ordres désormais de Galtier, qui s’est présenté à Strasbourg ce jeudi soir en 16e de finale de Coupe de France.

Strasbourg s'est qualifié au terme d'un match au scénario franchement moins fou, comparé à ce match de Ligue 1 qui avait notamment vu De Préville (oui, lui aussi était encore Lillois à l'époque) prendre la place du gardien Maignan exclu. Le RCSA jouera à Grenoble (National) en 8e de finale le 6 ou 7 février.

>> A lire aussi: A Lille, Christophe Galtier «a des soldats mais pas encore une armée»

Da Costa met Lille à terre. Lille aurait dû le sentir venir: le Racing a encore pu compter sur son meilleur buteur Da Costa (6 buts cette saison) pour ouvrir son compteur à la 31e. Sur son action, deux Lillois se sont retrouvés à terre dont Amadou qui a complètement raté son intervention. Du côté des Dogues d'ailleurs, rien de bien mordant. Le collectif lillois n'a globalement pas été assez conquérant, surtout en première période, pour espérer mieux à la Meinau.

Saadi répond présent. Un doigt en direction du front, histoire de montrer que le mental est là. Idriss Saadi, attaquant mutique du Racing qui a vu son temps de jeu se réduire au fil de la saison, a retrouvé le chemin des filets en inscrivant le second but alsacien à la 48e. Lui qui avait été pris en grippe par une partie du public alsacien, après un face-à-face raté contre le gardien improvisé De Préville en août, a même manqué de peu un doublé deux minutes plus tard. Retour gagnant pour l’Algérien. Comme pour Kamara, le gardien strasbourgeois à l’aise dans ses cages, malgré le but encaissé à la 54e. Sur une belle frappe de Bissouma, il faut le reconnaître.

Le cas Terrier. Jouera, jouera pas ? Marquera, marquera pas ? Les yeux étaient forcément rivés sur Martin Terrier, prêté par le Losc au RCSA en début de saison, que le club nordiste va vendre à Lyon. L’attaquant, international Espoirs de 20 ans, sur le banc au coup d’envoi est entré à la 74e. La question d'une célébration ou non s'il venait à marquer contre son club formateur ne s'est finalement pas posé pour le futur ancien du Losc.

>> A lire aussi: La FIFA rend un avis positif pour le transfert de Terrier à Lyon

Jamais deux sans trois? Strasbourg peut décrocher un troisième succès contre Lille ce dimanche (15 h). Les deux équipes se retrouvent, au stade Pierre Mauroy cette fois, pour le compte de la 23e journée de championnat. Une rencontre autrement plus importante entre deux concurrents directs au maintien en Ligue 1. Pour Lille, surtout, 18e. Avec cinq points de plus, Strasbourg occupe la 10e place. Et les Alsaciens, outre la qualification, auront aussi gagné un petit avantage psychologique jeudi.