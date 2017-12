Le prochain maillot du PSG aurait déjà fuité sur internet (et il devrait encore décevoir les fans historiques)

Le futur maillot du PSG aurait déjà fuité. — Capture d'écran @footyheadlines

Comme chaque année, les designs des nouveaux maillots, que les clubs tentent tant bien que mal de garder secret (plus mal que bien d’ailleurs), finissent toujours par fuiter. Et dans le cas du Paris Saint-Germain, le mystère n’aura pas duré bien longtemps puisque la saison 2017-2018 n’en est encore qu’à la moitié, et pourtant certains sites pensent déjà connaître le design du futur maillot parisien.

🇫🇷 ICYMI: Nike PSG 18-19 home kit leaked: https://t.co/N3urrUaECd — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 25, 2017

Si l’on en croit le site Footy Headlines, la prochaine tunique du PSG ressemblerait à ça.

Des traits rouges (semblables à ceux d'un sismographe) orneraien la partie centrale du maillot. Tous les ans, les nouvelles versions déçoivent un peu plus les fans de la première heure du PSG, très attachés au fameux maillot historique « Hechter », et du coup on met notre main à couper que celui-ci devrait une nouvelle fois engendrer pas mal de frustrations.