Après la défaite face aux Bocks, le XV de France peut-il faire encore pire? Ne rigolez pas, c'est bien possible...

RUGBY Le XV de France est de plus en plus préoccupant...

Y a de la joie, bonjour, bonjour, le XV de France... — Martin BUREAU / AFP

Le XV de France a perdu (17-18) contre l'Afrique du Sud samedi soir au Stade de France.

C'est la troisième défaite en autant de matchs pour l'équipe de France lors de la tournée d'automne.

L'équipe de France peut-elle encore faire pire ? La question se pose malheureusement...

Cinq sur cinq, le compte (n’)est (pas) bon. Avec la nouvelle défaite du XV de France (17-18), face à une très faible équipe d’Afrique du Sud, samedi soir au Stade de France, les Bleus viennent d’enchaîner une cinquième déroute de rang en test-match, ce qui ne leur était plus arrivé depuis… 1982. Pour bien vous montrer à quel point ça remonte, en 1982 Michael Jackson sortait son titre « Thriller », le pape Jean-Paul était encore super fringuant et la France présentait son Minitel. Les chiffres ne mentent pas. Et ce soir, non seulement les chiffres ne mentent pas, mais en plus ils se foutent ouvertement de nous.

« Je suis énervé et agacé par rapport au match, pas parce que c’est la cinquième défaite de rang. Ça, c’est plus pour vous, les journalistes », dira pourtant Guilhem Guirado en zone mixte après la rencontre. Mais vu son visage dépité, presque absent, quand il a lâché ces mots, on ne lui en tiendra pas rigueur. Car le talonneur de l’équipe de France a évidemment conscience que cette spirale négative et cette série historique de la lose n’est pas anodine et qu’elle veut dire quelque chose. Beaucoup de choses, même.

Terrible image de ce XV de France faisant un tour d’honneur dans un stade déjà vide... Pas de bronca ou d’applaudissements de soutien. De l’indifférence. pic.twitter.com/iP2EafH49R — V. Péré-Lahaille (@vperelahaille) November 18, 2017

La France, nation de seconde zone du rugby mondial ?

Samedi soir, face une Afrique du Sud tristounette, la réalité du XV de France a explosé au visage de tout un pays. La sélection va mal, très mal, et il faudrait être sacrément balèze pour essayer de voir le verre à moitié plein après ce match pathétique. Pour tout vous dire, on n’était déjà pas bien optimiste pour cette équipe de France avant que ne débute cette tournée d’automne, mais au moins on essayait de ne pas tirer de conclusions hâtives.

On va peut être arrêter de chercher des excuses , et tout simplement dire qu'on est pas au niveau non ? #FRAAFS — Adam Roussy (@AdamRoussy) November 18, 2017

Là, à moins de se faire greffer une tête d’autruche et de l’enfouir bien profond dans le sable, on n’a plus trop le choix de le dire : le XV de France est malade et nous inquiète énormément, à deux ans à peine de la Coupe du monde au Japon. Est-ce que ce groupe peut espérer, en l’état actuel des choses, sortir d’une poule dans laquelle il faudra se farcir notamment l’Argentine et l’Angleterre ? L’espérer on peut toujours, mais y croire réellement, beaucoup moins.

Matches de la France #RWC2019

FRA v ARG le 21/09 (16h15)

FRA v USA le 02/10 (16h15)

FRA v TGA le 06/10 (16h45)

ENG v FRA le 12/10 (17h15) pic.twitter.com/HmAzXE8IIY — World Rugby FR (@WorldRugby_FR) November 2, 2017

Et à la deuxième question « l’équipe de France peut-elle descendre encore plus bas ? », c’est fou à dire, mais la réponse est « oui, peut-être ». Après tout, impossible n’est pas Français… Car vu ce à quoi on a assisté ces derniers jours, on n’est pas loin de penser que la modeste équipe japonaise, que les Bleus affrontent samedi à la U Arena, peut très bien nous emmerder et, pourquoi pas, nous battre.

Parce que disons les choses comme elles sont, les Français n’ont pas perdu contre une grande équipe des Bocks, non, ils ont perdu contre une sélection qui faisait quand même un peu peine à voir. En fait, et on va se consoler avec ça, contre les « Sudaf » samedi soir, les Bleus ont joué à « qui est le plus mauvais ? ». Et les Bleus ont gagné. Youpi.

A touché le fond mais creuse toujours

« Bien sûr que c’est désespérant. Cette tournée est ratée, avoue Teddy Thomas en zone mixte après la rencontre. On va tout faire pour qu’il y ait un petit point positif en battant le Japon. On sort de ce match très déçu, mais avec l’envie d’en découdre le week-end prochain. On a sept jours pour passer à autre chose, il va falloir qu’on se remobilise très rapidement. »

Bon ça chiale, ça se lamente et c'est l'abattement général pour une défaite face aux Boks. Mais attendez de voir après celle contre le Japon samedi prochain. — Max DC (@max2c) November 18, 2017

Et même si une victoire contre le Japon ne changerait pas grand-chose à l’affaire, au moins permettrait-elle de ne pas sombrer totalement sur le plan mental. Car dans le cas contraire, les tricolores aborderaient le tournoi des Six Nations en février et mars 2018 avec un bonnet d’âne taille XXL sur le crâne et les Italiens pourraient même se prendre à rêver de nous battre sur nos terres. On ne va quand même pas tomber si bas, si ?