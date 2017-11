Le Pérou a gagné sa place au Mondial mercredi soir et se place dans le chapeau 2...

Il n’en manquait plus qu’un… et ce sera le Pérou. Après leur match nul 0-0 en barrage aller à Wellington, les Péruviens ont battu la Nouvelle-Zélande (2-0) mercredi soir et se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2018. Une grande première pour eux depuis 1982.

On connaît donc maintenant les 32 équipes qualifiées pour la compétition, qui aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet. Et donc les quatre chapeaux définitifs pour le tirage au sort. Ce qui permet, évidemment, de faire quelques projections.

OFFICIEL - Découvrez les chapeaux de la #CM2018 🇷🇺 !

👉 https://t.co/y4Rbj5aqpj



Quel groupe pour votre équipe favorite ? pic.twitter.com/MoUEcNOfCa — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) November 16, 2017

Alors, un groupe France-Pérou-Iran-Corée du Sud ou France-Espagne-Danemark-Nigeria ? Rendez-vous le 1er décembre prochain pour le très attendu tirage au sort des poules, à Moscou. On en frétille déjà.

N.C.