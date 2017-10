Coupe du monde: C'est officiel, la France est bien tête de série (et on connaît celles des barrages)

Olivier Giroud lors de France-Biélorussie, le 10 octobre 2017 au Stade de France. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

On s’en doutait très fortement depuis de savants calculs effectués après les derniers matchs de qualification, la semaine dernière, mais ça fait toujours du bien quand c’est officiel. Selon le nouveau classement Fifa dévoilé lundi, l’équipe de France sera bien tête de série lors du tirage au sort des poules de la Coupe du monde, prévu le 1er décembre à Moscou.

À noter que ce classement servira de base pour le tirage au sort de la #CM2018 comme expliqué ici 👉 https://t.co/Vag1Az9vip https://t.co/Sa7DfcM4SO — #FIFAU17WC 🇮🇳 (@fifacom_fr) October 16, 2017

Outre la Russie en tant que pays-hôte, les autres têtes de série sont l’Allemagne, le Brésil, le Portugal, l’Argentine, la Belgique et la Pologne. Ça fait quand même un joli paquet de nations qu’on est heureux d’éviter pour le premier tour.

Concernant la zone Europe, on connaît également les quatre têtes de série des barrages, qui auront lieu en novembre. Il s’agit de l’Italie, de la Suisse, de la Croatie et du Danemark. L’Irlande du Nord, la Suède, la République d’Irlande et la Grèce ne seront pas protégés lors du tirage au sort, effectué mardi.