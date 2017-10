Coupe du monde 2018: La France tête de série, le chapeau 2 va piquer très fort

Giroud et Griezmann, contre la Biélorussie — Michel Euler/AP/SIPA

Double-satisfaction pour l’équipe de France au réveil ce mercredi : celle du premier petit-déjeuner en tant que futur participant au Mondial 2018, et celle de se présenter au tirage au sort du 1er décembre 2017 à Moscou dans la peau d’une tête de série. Grâce à leur succès contre la Biélorussie et aux faux pas du Chili et du Pérou, respectivement contre le Brésil (défaite 3-0) et la Colombie (match nul 1-1), les Bleus figureront dans le premier chapeau.

Les têtes de série :

Russie

France

Brésil

Allemagne

Belgique

Portugal

Pologne

Argentine

C’est bien mais ça ne garantit en aucun cas d’éviter un groupe de la mort l’été prochain en Russie. L’Espagne, l’Uruguay et l’Angleterre devraient figurer dans le deuxième chapeau. De quoi limiter notre euphorie. On connaîtra la composition exacte des chapeaux à l’issue des barrages qui se dérouleront les 9 et 14 novembre.