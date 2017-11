Tournoi de Bercy: Malgré un parcours monstrueux toute la semaine, Benneteau s’arrête aux portes de la finale

Benneteau ne verra pas la finale du tournoi de Bercy. — Francois Mori/AP/SIPA

L’Américain Jack Sock, 22e mondial, a mis fin à l’étonnant parcours du vétéran français Julien Benneteau (35 ans et 83e mondial) en demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy avec un succès en deux sets (7-5, 6-2) samedi.

Sock peut décrocher le huitième et dernier billet pour le « tournoi des maîtres » (12-19 novembre à Londres) en cas de victoire dimanche face au Serbe Filip Krajinovic (77e et issu des qualifications) qui a créé la surprise plus tôt face au finaliste sortant, l’Américain John Isner (14e) 6-4, 6-7 (2/7), 7-6 (7/5).

Un rêve passe pour @julienbenneteau battu par @JackSock

L'Américain accède à sa 1️⃣ère finale en Masters 1000

Yannick Noah pourrait le sélectionner pour la finale de la Coupe Davis

Après avoir écarté trois membres du top 15, son compatriote Jo-Wilfried Tsonga (15e), le Belge David Goffin (10e) et le Croate Marin Cilic (5e), Benneteau n’a pas réussi à accrocher Sock à son tableau de chasse.

Benneteau n’a pas tout perdu. Ses performances parisiennes lui permettront peut-être d’être sélectionné par le capitaine français Yannick Noah pour la finale de la Coupe Davis, du 24 au 26 novembre à Villeneuve-d’Ascq.