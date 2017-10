Le FC Nantes, en mode je-m'en-foutiste, éliminé par le dernier de L2 en Coupe de la Ligue

Trois buts encaissés par Dupé en moins de 20 minutes... — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Le FC Nantes a été sorti par la petite porte de la Coupe de la Ligue en s'inclinant (3-1) à Tours ce mercredi soir.

Les Canaris ont encaissé 3 buts lors des 19 premières minutes du match.

Pour une fois, avant le match, Claudio Ranieri n’avait pas parlé de « match piège » ou d’un « adversaire très dangereux ». Il aurait peut-être dû. Rien que par superstition.

Ce mercredi soir, le FC Nantes, invaincu depuis huit matchs en Ligue 1 et actuel 3e de l’élite, a été piteusement sorti en 16e de finale de la Coupe de la Ligue contre Tours. Quelques chiffres sur le Tours FC : lanterne rouge de L2, aucune victoire en douze matchs, 19e défense (24 buts encaissés) et plus mauvaise attaque (5 buts marqués).

Cette dernière a pourtant baladé la défense nantaise, articulée autour de Pallois et Walongwa, lors des 19 premières minutes du match. Un laps de temps suffisant pour inscrire 3 buts. Oui, oui, 3 buts tourangeaux (en moins de 20 minutes) marqués contre la deuxième meilleure défense de Ligue 1 (enfin pas celle alignée mercredi soir puisque Djidji, Diego Carlos et Dubois étaient restés à Nantes).

🎙 @Valrongier28 : "On n'avait pas besoin de cette défaite pour savoir qu'il faut tout le temps travailler et se remettre en question." pic.twitter.com/b8yE2Um8kY — FC Nantes (@FCNantes) October 25, 2017

Ensuite ? Les Gandi, Bammou ou Kacaniklic ont tenté de sauver les apparences. Lucas Lima a bien réduit l’écart sur penalty (35e), mais le mal était fait. L’écart trop important. La motivation au plus bas. Claudio Ranieri, qui avait pourtant parlé de la Coupe de la Ligue comme une compétition « sérieuse » pour le FCN, voulait profiter de cette rencontre pour concerner tous ses joueurs.

🎙 Claudio Ranieri : "Je voulais voir les joueurs qui jouent rarement. Désormais, j'ai les idées plus claires sur ce que je peux faire." pic.twitter.com/SDF7aXLISo — FC Nantes (@FCNantes) October 25, 2017

Il avait donc décidé de (re)lancer des éléments au temps de jeu famélique (Bammou, Kacaniklic, Gandi, Walongwa, Alcibiade, Dupé…) - et au manque de rythme évident - pour les voir en match officiel. Il aura vu un fiasco collectif et quelques naufrages individuels. Pas le temps de cogiter (ou d’avoir mal au crâne), le FC Nantes sera à Dijon dès samedi. Avec un tout autre visage et la ferme envie de conserver sa 3e place de la Ligue 1.