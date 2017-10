FC Nantes: Champion, européen, ventre mou ou relégué, où sera le FCN en fin de saison?

La joie de Léo Dubois et de Rene Krhin à l'issue du succès (2-1) contre Guingamp samedi. — LOIC VENANCE / AFP

Après 10 journées, voici les Canaris qui squattent la 3e place du podium de la Ligue 1. Derrière le PSG et Monaco et devant les deux olympiques (Marseille et Lyon). Où va s’arrêter le FC Nantes de Claudio Ranieri, qui est invaincu depuis huit rencontres ? Le technicien italien peut-il refaire le coup de Leicester (champion de Premier League en 2015-2016) comme se plaisent à dire certains observateurs ?

Défaits lors des deux premiers matchs de la saison (à Lille et contre Marseille), les Canaris n’en finissent plus de surprendre même si leur fond de jeu laisse parfois perplexe. 20 Minutes lance donc un sondage. A quel classement imaginez-vous le FCN en fin de saison ? Pas celui où vous aimeriez retrouver le club du président Kita, mais où selon vous, il pourrait finir la saison 2017-2018… A vous de voter.