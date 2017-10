Mondial 2018: Aubameyang met en cause un jus d'orange après la défaite du Gabon au Maroc

FOOTBALL La moitié de l'équipe gabonaise était malade avant le match contre le Maroc, et son capitaine semble savoir pourquoi...

Pierre-Emerick Aubameyang lors de la CAN avec le Gabon, le 22 janvier 2017. — GABRIEL BOUYS / AFP

Le Gabon a-t-il perdu face au Maroc à cause d’un jus d’orange suspect ? En tout cas, Pierre-Emerick Aubameyang avait prévenu que son équipe n’était pas très en forme, quelques heures avant le coup d’envoi de ce match comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2018 (victoire 3-0 des Marocains), samedi. Dans un message posté sur son compte Twitter, l’attaquant du Borussia Dortmund avait indiqué que la moitié de l’effectif et le staff souffraient d’un « mal de ventre incroyable », à cause selon lui d’un « sacré jus d’orange ».

Moitié de l'équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match 🤔🤔🤔😆😂 ah non c'est fort 😤quel sacré jus d'orange 🍹ce matin🙈 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) October 7, 2017

Après la rencontre, Mehdi Benatia, entouré de quelques coéquipiers, lui a répondu dans une vidéo, relayée par le site de l’Equipe. Selon le défenseur marocain, le jus n’y est pour rien. « C’est dans le thé qu’on t’a mis quelque chose », dit-il en se marrant à son « vieux frère Aubameyang ». C’est beau l’honnêteté.