EN DIRECT. Ligue Europa: Rami sauve l'OM après la boulette de Pelé... Suivez Salzbourg-Marseille en live

29': OH MAIS NON PELE, QU'EST-CE QUE TU BOUINES ????? Le gardien de l'OM a voulu faire son malin balle au pied et il a bien failli mettre son équipe dans la merde. L'attaquant de Salzbourg avait trouvé le cadre (dans un but vide, donc) mais Rami était là pour sauver les meubles. C'est l'effet sauveteur en mer, ça (vous l'avez ?).