«J'aimerais rentrer en Angleterre»… Les petites confessions de Cristiano Ronaldo lors de son audition devant le juge

Cristiano Ronaldo n'a pas encore joué en Liga à cause de sa suspension. — Manu Fernandez/AP/SIPA

Eloigné des terrains à cause d’une suspension, Cristiano Ronaldo n’a pas commencé le moindre match de Liga cette saison. Mercredi, il devrait de nouveau porter le maillot du Real Madrid, en Ligue des champions contre l’Apoel Nicosie. S’il ne fait pas les gros titres par ses buts en Liga, le Portugais a, lundi, fait la une des sites espagnols à la suite des révélations faites lors de son audition devant le juge, après avoir été accusé de fraude fiscale à hauteur de 14,7 millions d’euros.

>> A lire aussi : «Ce qui dérange les gens, c'est mon génie», Ronaldo réplique en toute simplicité à sa comparution au tribunal

Dans une vidéo diffusée par le Correio da Manha, on voit notamment l’ancien joueur de Manchester United dire qu’il n’a jamais eu de problèmes fiscaux en Angleterre, avant de rajouter une phrase qui devrait un peu inquiéter les supporters du Real Madrid : « Non, je ne vais pas le dire… mais c’est pour cela que j’aimerais revenir en Angleterre. »

Dans cet extrait vidéo d’une dizaine de minutes, on y voit Cristiano Ronaldo réfuter toute volonté de fraude fiscale. « Quand je vais à un endroit, je paie toujours ce que je dois. Je dois avoir la conscience tranquille, et je le dis toujours à mes assesseurs parce que l’on sait toujours la vérité. […] Tout est correct. J’ai fait bien les choses », explique CR7 à la juge Mónica Gómez Ferrer.

Mercato: Cristiano Ronaldo a besoin «de quelques jours de réflexion» sur son avenir https://t.co/7EcBln0luN pic.twitter.com/vBhQM9EwOM — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 25, 2017

« Je fais confiance aux gens qui travaillent pour moi et en ce que dit la loi. Réclamer, c’est facile. Les gens savent que demander [de l’argent], c’est facile, ça ne sort pas de leur portefeuille. J’ai 50.000 lettres à la maison de gens qui me demandent de l’argent, mais on ne peut pas aider tout le monde », a également assuré le numéro 7 du Real.