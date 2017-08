«Je ne savais pas que Messi jouait au Real!», taquin, Kondogbia chambre Cristiano Ronaldo

Kondogbia, buteur face au Real Madrid le 27 août 2017. — MARCA/SIPA

De retour en Espagne après un passage à l’AS Monaco puis à l’Inter, Geoffrey Kondogbia n’a pas traîné avant de faire parler de lui en Liga. Opposé au Real Madrid dimanche soir, le Français a même marqué le but du 2-1 pour le FC Valence au stade Santiago-Bernabeu. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, Asensio est venu égaliser en fin de rencontre.

Mais le principal n’est pas là. En conférence de presse, le milieu de terrain s’est fait carrément plaisir en se moquant ouvertement du roi des lieux, Cristiano Ronaldo. Alors qu’il répondait à une question à propos de la force du Real Madrid, un journaliste a ajouté « et en plus il manquait le meilleur joueur du monde. » Ce à quoi Kondogbia a répondu : « Je ne savais pas que Messi jouait au Real Madrid ! » Facile, mais toujours très efficace.