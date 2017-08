VIDEO. Mayweather-McGregor: Quand Las Vegas découvre les supporters irlandais

C'est bondé comme dans le Eire-ER A — John Locher/AP/SIPA

Les Etats-Unis, c'est l'Irlande. Il n'est ici pas question d'Histoire et de la grande vague d'émigration irlandaise dans les années 1860 mais bien de sport et plus précisément du combat à venir dans la nuit de ce samedi à dimanche entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Indécis sur le ring, le combat le sera sûrement moins en tribunes. Victoire haut la main des Irlandais, venus en masse à Las Vegas.

Les Irlandais arrivent à Vegas ! 🔥🇮🇪☘️#McGregor ne mentait pas : "Las Vegas, c'est l'Irlande !"#MayweatherMcGregor, cette nuit @canalplus pic.twitter.com/2VlGQAY88P — La Boxe Avec Canal (@LaBoxeAvecCanal) August 26, 2017

"Floyd watch out 'cause the Irish are coming". Côté fan, victoire par K.O. de McGregor #McGregorMayweather pic.twitter.com/v0UK5fdf9O — Aude Lasjaunias (@AudeLjs) August 25, 2017

Le boxeur invaincu ainsi que la légende des Arts Martiaux Mixtes s'affronteront selon les règles de la boxe avec quelques variantes comme l'utilisation du superman punch et des gants moins épais que ce qui se fait habituellement dans le noble art.