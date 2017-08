Mayweather vs McGregor: Merci pour les insultes et la parlotte, maintenant battez-vous (vraiment)

Mayweather et McGregor prêts pour le combat des chefs. — Capture d'écran @TheNotoriousMMA

C’est rare qu’un combat si déséquilibré sur le papier attise autant les attentes du public, des plus grands des spécialistes aux plus petits des profanes.

Tyson, Asloum, Klitschko donne Mayweather gagnant.

McGregor prédit sa victoire dès le 4e round.

Ah, ils ont bien réussi leur coup, les bougres. En annonçant, le 14 juin dernier, la tenue d’un combat de coqs énervés, le champion de boxe Floyd Mayweather et celui de MMA, Conor McGregor, sont parvenus à faire saliver la planète entière. Ils seront en effet des millions devant leur poste de télé pour assister à ce duel de costauds.

Puceau du ring vs L’invincible

Le plus dingue dans toute cette tambouille sportivo-financière (car si on parle un peu baston, on pense aussi beaucoup pognon), c’est que rarement dans l’histoire de la bagarre un combat pourtant si déséquilibré sur le papier n’aura attisé autant les attentes du public, des plus grands des spécialistes aux plus petits des profanes.

#Rediff VIDEO. Mayweather vs McGregor: Argent, déséquilibre sportif... Ce combat de boxe est-il une vaste blague? https://t.co/KxHjbLzDHh pic.twitter.com/YyfP3e6bDx — 20 Minutes (@20Minutes) June 17, 2017

Il faut dire que les promoteurs de ce combat joué d’avance ont mis le paquet pour faire monter la sauce pendant plus de deux mois afin de piquer la curiosité du grand public, en laissant croire que McGregor, puceau du ring, avait la moindre chance de faire tomber Mayweather l’invincible. Ben oui, il faut bien ça pour engranger un nombre gloutonnesque de paris et faire tourner la cash-machine du pay-per-view.

Pourquoi les Américains payent 100$ pour regarder Mayweather-McGregor à la télévision ? https://t.co/kRiS9Gn1R6 pic.twitter.com/EsdPNmDL3r — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 24, 2017

On a donc entendu ces dernières semaines que, du haut de ses 40 berges, « le vieux » Floyd Mayweather comme l’appelle délicatement McGregor, était cramé de chez occi, qu’il n’avait plus combattu depuis septembre 2015 (ce qui est vrai) et que le jeune Irlandais, qui s’était entraîné comme un dingue selon les règles et les techniques du noble art, gardait toutes ses chances. Rody, le coach de frappe de McGregor, a d’ailleurs tenu à prévenir la populace.

Nous savons tous ce qui peut arriver quand Conor touche la cible avec sa main gauche. Peu importe de qui il s’agit, s’il te touche sur le menton avec sa main gauche, tu vas dormir. »

"Ils disent que je n'ai aucune chance de gagner, mais ils le disent avant chaque combat" pic.twitter.com/3xAH89uSw1 — Conor McGregor FR (@FRConorMcgregor) August 21, 2017

« Je pense que McGregor va le mettre KO en moins de 35 secondes, comme il l’a fait avec José Aldo [mis KO en 13 secondes en décembre 2015], a lancé la grande gueule totalement impartiale, Tyson Fury. Je pense qu’il va se le faire en un round. Allez, McGregor ! »

Des conférences de presse aux allures de foire d’empoigne

Enfin, McGregor himself en a rajouté plusieurs couches durant les quatre conférences de presse aux allures de foire d’empoigne qui ont précédé le combat : « J’ai beaucoup travaillé pour ce combat. Personne ne peut rien contre moi. Je n’ai pas peur de lui, il sera inconscient au bout de quatre rounds. »

Voilà pour ceux qui croient au Père Noël. Ils ne sont pas nombreux. Pour le reste, les spécialistes sont unanimes, Mayweather va ratatiner McGregor et lui refaire la façade façon tartelette.

Mike Tyson

« McGregor va se faire tuer. Il se met dans une position où il se fera mettre au tapis puisque Mayweather se bat depuis qu’il est bébé. Si McGregor ne peut pas donner de coups de pied, agripper et faire ce genre de choses, il n’a aucune chance »

Wladimir Klitschko

« Un boxeur n’a aucune chance dans un combat de MMA. OK, il a juste une toute petite chance, pas aucune chance. »

Brahim Asloum

« Il n’y a que ceux qui ne connaissent pas les sports de combat qui peuvent croire que Mayweather peut perdre. Même avec un bras, Mayweather va battre McGregor. C’est un magicien de la discipline. »

Cyrille Diabaté (combattant MMA)

« McGregor pourrait s’entraîner 24 heures sur 24, il n’aura jamais le niveau nécessaire. Tu ne peux pas rattraper 35 ans de boxe pro en deux mois et demi. L’autre, à peine il savait marcher qu’il avait déjà les gants de boxe sur les mains ! »

McGregor vs Mayweather?

C'est comme si on demandait à Grégory Gaultier (n1 mondial du squash) de battre Federer à Wimbledon. Aucune chance! — Michael Youn (@MichaelYoun) August 22, 2017

Deux scénars, deux issues, un seul choix

En France, pour assister en direct à ce combat qui va se tenir à la T-Mobile Arena de Las Vegas, il faudra se lever aux aurores. Cinq heures du mat’, l’heure des braves. Si on sait qu’il y aura de courageux curieux prêts à régler le réveil et à braver, les yeux collés et la bouche pâteuse, la fée du sommeil, on pense aussi à ceux qui n’auront pas ce courage. Amis flemmards, chères loques, rassurez-vous, on va vous raconter en avant-première ce qui va se dérouler sur le ring de Las Vegas.

>> A lire aussi : Mayweather-McGregor, épisode 2, insultes, gamineries, provocations… Heureusement, le ridicule ne tue pas

Scénario n°1

Le combat se déroule comme prévu. Totalement bidon en défense, Conor McGregor rentre dans ce match tête baissée, tel un taureau sous amphétamines et enchaîne parpaing sur parpaing. Sauf que la plupart de ses coups, c’est dans le bide du vide que l’Irlandais les expédie. Et ouais, Floyd « Money » Mayweather est mondialement connu pour sa capacité à bien défendre et à exploiter les failles de son adversaire.

Ainsi, après avoir joué les anguilles insaisissables sur le ring, l’Américain contre-attaque et, à la différence du champion de MMA, vise juste. Finalement, complètement lessivé de s’être battu contre un fantôme et d’avoir mangé des beignes dévastatrices en pleine tronche, le Don Quichotte du ring s’écroule au 7e round. K.-O. « T’as joué, t’as perdu, c’est pourtant pas faute de t’avoir prévenu », lui lance Mayweather juste avant d’aller s’essuyer le visage avec une liasse de billets verts qui l’accompagne à chacun de ses déplacements.

Champion Predictions: I'm gonna make a $hit t$n of money on August 26th. I'm gonna make a $hit t$n of money on...https://t.co/0LtLXVZejv pic.twitter.com/ZsHKSYYikV — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) July 27, 2017

Scénario n°2

Tellement sûr de sa force, persuadé de coller une trempe à ce petit rouquin prétentieux, Mayweather en oublie l’humilité au vestiaire. Et là, c’est le drame. Alors qu’il fait son chaud devant McGregor, qu’il essaye de l’intimider en lui jetant son regard le plus noir, Mayweather ne voit pas le coup venir. La cloche n’a pas retenti depuis trente secondes que McGregor sort déjà sa carte secrète et place un crochet du gauche dans le menton de l’Américain.

>> A lire aussi : «Je vais briser ce vieux type», Mayweather et McGregor sont chauds pour leur combat

La mâchoire de « Money » vole en éclat, il s’effondre et tombe dans les pommes, laissant un silence assourdissant s’emparer de la salle devant public bouche bée. A son réveil, voyant l’arbitre lever le bras de McGregor haut vers le ciel, Floyd comprend qu’il vient de se faire humilier et que l’histoire ne retiendra de sa brillante carrière que ce moment de honte absolue.

Alors, tel un petit être fragile, il ne peut empêcher de laisser couler des larmes de crocodile et d’appeler sa maman à l’aide. Mais maman n’est pas là. Avant de descendre du ring et de célébrer son triomphe, McGregor s’approche de sa victime et lui lance : « A charge de revanche. Qui sait, dans la cage octogonale peut-être auras-tu une petite chance. »