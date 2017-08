Allez, ciao l'artiste… On ne verra plus Wayne Rooney avec le maillot de l'Angleterre

Le 13 mai 2003, il devenait le plus jeune joueur à être appelé sous le maillot de l'Angleterre. Quatorze ans plus tard, à 31 printemps, Wayne Rooney a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale, ce mercredi. Après 119 sélections et 59 buts avec les Three Lions, le nouvel attaquant d'Everton a décidé de se concentrer sur sa carrière avec les Toffees.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx