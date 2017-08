Mythique! Rooney marque contre City et se fait insulter par les mêmes fans quatre ans après

Rooney il y a quatre ans sous le maillot de MU vs Rooney lundi soir avec Everton, sous les yeux ravis des supporters de Manchester City. — Twitter / @MiraIIas

Grand moment lundi soir en Premier League. Wayne Rooney, revenu cet été à Everton, le club de ses débuts, a inscrit son 200e but dans le championnat anglais à l’occasion de la deuxième journée face à Manchester City (1-1). Celui qui a passé treize ans à Manchester United ne pouvait pas espérer meilleur adversaire pour franchir cette barre symbolique, et il en a d’ailleurs bien profité pour chambrer sur Twitter.

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 21, 2017

Plus fort encore, certains fans ont déterré une photo quasiment similaire, prise lors d’un derby il y a quatre ans. On y voit Rooney célébrant un but devant les supporters de City, dont certains sont exactement à la même place. On voit qu’ils portent toujours autant d’affection à l’international anglais.

L’homme sur la gauche de la photo, notamment, n’a pas l’air d’avoir beaucoup changé. Mythique !

Rooney est devenu lundi le deuxième joueur à inscrire 200 buts en Premier League depuis 1992, rejoignant Alan Shearer et ses 260 réalisations sous les couleurs de Blackburn et Newcastle.