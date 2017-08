Mondiaux d'athlétisme: Finalement, Makwala va courir tout seul pour entrer en demi-finales du 200m

C’est la grosse polémique de ces Mondiaux d’athlétisme. Isaac Makwala, l’un des favoris du 200m et du 400m, n’a pas été autorisé à courir en raison d’une gastro-entérite contractée à l’hôtel où il était logé. Forfait lundi soir pour les séries du 200m, il se sentait mieux et espérait pouvoir courir la finale du 400m, mercredi. Mais les autorités sanitaires l’en ont empêché au nom du principe de précaution, pour éviter tout risque de contagion.

>> «Quelque chose de louche se passe ici», Makwala, privé de finale du 400m, crie au scandale

Touchés par la détresse de l’athlète botswanais, les organisateurs auraient décidé de lui accorder une chance de disputer les demi-finales du 200m, mercredi soir. Selon la journaliste de la BBC Natalie Pirks, Makwala va courir tout seul mercredi et selon le temps effectué, il sera réintégré ou non dans la compétition. Il devrait être sur la piste à 19h40, juste avant le début de la cession du soir. Les demies auront lieu à 21h55.

Breaking - Isaac Makwala will run an individual time trial tonight in a bid to get into the 200m semi finals

Isaac #Makwala will run a 200m heat at 6:40 tonight on his own to qualify for the semi finals later tonight. Good luck Isaac! #London2017 pic.twitter.com/YyxLkeqFUh