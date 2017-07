VIDEO. Barça: Slalom, feinte, doublé... Neymar a 99 problèmes mais la défense de la Juve n'en est pas un

FOOTBALL Neymar a écoeuré la défense de la Juve pour s'offrir un but magnifique...

Neymar a fait souffrir la défense de la Juventus samedi soir — Julio Cortez/AP/SIPA Ville : East Rutherford

Viendra au PSG, viendra pas ? En attendant la clôture du marché des transferts dans un peu plus d’un mois, Neymar est toujours au FC Barcelone. Les défenseurs de la Juventus, qui affrontait les Catalans samedi soir en amical, sont bien placés pour vous le confirmer. Le Brésilien a été aligné d’entrée par Valverde et s’est bien amusé avec ses potes blaugranas, vainqueurs 2-1 de la Vieille Dame. Il est d’ailleurs le seul buteur de son équipe pour ce match. Et quels buts (le deuxième pique les yeux)…

🔥 Neymar s'offre un doublé retentissant face à la Juventus ! Un deuxième but de fou !https://t.co/D11zoKiH1B — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 23, 2017

Le plus impressionnant dans tout ça, ce n’est pas tant les buts en soi que la capacité de Neymar à rester imperméable à la pression en dépit du contexte. Les défenses de Ligue 1 doivent prier très fort pour que la star auriverde continue de martyriser leurs homologues de Liga.