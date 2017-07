EN DIRECT. Mercato: Tu bluffes Martoni... Neymar vient? Neymar vient pas? On ne capte plus rien... Suivez le live avec nous

16h20: Bon c'est bon, j'ai fait le point sur moi-même, sur ma vie, sur la votre, et j'ai décidé de m'en battre les reins de cette affaire de Neymar. On ne sait pas ce qui se joue en coulisse, on sait que ça bluffe à tout va, on sait aussi qu'on s'est déjà fait retourner par lui et sa famille. Désormais, je vous livrerai les infos s'il y en a, mais j'arrête de croire à tout ce qui va se dire, que ce soit bon ou mauvais.