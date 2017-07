Dinguerie: Si le montage financier est validé, Neymar devrait (vraiment vraiment) signer au PSG cet été

Le montage photo réalisé par le média brésilien Esporte Interativo, à l'origine de l'info Neymar au PSG. — Esporte Interativo

Pouahhhhhhhhh. Voilà, il fallait que ça sorte. Au regard des derniers éléments publiés vendredi, on se rapproche de plus en plus d’un (réel) transfert de Neymar au PSG. Et ne criez pas au scandale du genre « bouh, ils sont pro-PSG à 20 Minutes », car ce n’est pas (entièrement) le cas.

Oui, certains ici sont des supporters du PSG, mais pas tous, loin de là. Dans mon dos, un journaliste expose fièrement une tasse de l’OM. On a aussi des fans de Rennes, de Bordeaux, de Lyon, j’en passe et des meilleurs. C’est juste qu’attirer Neymar en Ligue 1, ça file la banane à n’importe quel amoureux de ballon rond, non ?

Les journalistes français sortent de leurs réserves

Bref. Au-delà de tout ce qui se dit au Brésil ou en Espagne, en France aussi les journalistes commencent à sortir du bois et avouer que cette affaire semble bel et bien sur le point de se faire.

Et ce n’est pas rien. Jusque-là, nos confrères hexagonaux s’étaient montrés très mesurés au moment de traiter cette histoire. Sauf qu’il faut bien se rendre à l’évidence à un moment donné, oui, Neymar devrait porter le maillot du PSG la saison prochaine.

Le seul truc qui pourrait encore empêcher cela, ça serait : 1) Que les réserves de gaz du Qatar s’évaporent dans la nuit, ou plus probablement, 2) Que le montage financier qui va être opéré soit jugé illégal par les instances du foot européen (on consacrera d’ailleurs un papier à ce sujet très bientôt). A part ça, on ne voit pas.

Neymar a annoncé son intention de signer au PSG à des coéquipiers https://t.co/fkPFSwF7zd — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) July 21, 2017

Le Parisien a annoncé ce vendredi que Neymar avait d’ores et déjà prévenu ses coéquipiers de son départ prochain vers Paris, mettant fin à leurs tentatives de le convaincre de rester.

🚨🚨Info @YahooSportFR : Tout s'active du côté du siège du #PSG. On a peur de la rupture du stock de maillots surtout le Jaune. 1/2 — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) July 21, 2017

Une autre source, Yahoo, pour ne pas la nommer, explique que le PSG s’active en coulisse et craint déjà une rupture de stock des maillots extérieurs(ceux en jaune, en hommage au Brésil) floqués au nom de la star brésilienne. Enfin, de nombreux sponsors tenteraient d’entrer en contact avec les dirigeants parisiens pour leur proposer une collaboration. Alors, quand on vous dit que ça sent bon !