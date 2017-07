Tour de France 2017: Marcel Kittel arrache la victoire sur la 7e étape entre Troyes et Nuit-Saint-Georges

Marcel Kittel, encore — Peter Dejong/AP/SIPA

Cette septième étape du Tour de France 2017 entre Troyes et Nuit-Saint-Georges avait tout pour ne pas être une simple étape de plat, à savoir du vent et de larges plaines, favorables à la création de bordure. Mais au bout du compte, il ne s’est rien passé dans le peloton avant le sprint final, remporté par l’inarrêtable Marcel Kittel devant Edvald Boasson Hagen et Michael Matthews.

Sprint extrêmement serré, @marcelkittel remporte sa 3e victoire cette année ! / What a sprint, Kittel takes his 3rd win! #TDF2017 pic.twitter.com/Me5DDD37Mf — Le Tour de France (@LeTour) July 7, 2017

Aussi prévisibles qu’un épisode de Derrick, ces étapes de plat de première semaine sur la grande boucle. Toujours cette attaque au kilomètre zéro pour dessiner l’échappée du jour. Une fois de plus, ils étaient quatre à prendre leur chance : Bouet, Gène, van Baarle (encore une fois) et Mori. Le quatuor n’a pas vraiment eu le temps d’y croire, car il n’a jamais compté plus de quatre minutes d’avance sur le troupeau de fous furieux lancés à l’arrière et poussé par un vent de dos aussi bien défavorable aux fuyards qu’à la création de bordures. Finalement c’est donc au sprint que tout s’est réglé, et c’est Marcel Kittel qui s’est imposé d’un cheveu à Nuit-Saint-Georges.

Au classement général, Christopher Froome a passé sa journée au chaud et conserve son maillot jaune. Il aura un peu plus de travail à fournir samedi et dimanche.