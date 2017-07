EN DIRECT. Tour de France 2017: Un sprint à trois à Troyes? L'étape 6 en live

105km: Le grand favori de l'étape, c'est clairement Marcel Kittel. Surtout que depuis que Peter Sagan et Mark Cavendish ne sont plus là. Mais bon, on se dit que notre Nono Démare est capable de le battre. On a pas envie d'enterrer André Greipel trop vite non plus. Ni Nacer Bouhanni non plus, tellement il est capable sur un sprint d'aller plus vite que tout le monde.