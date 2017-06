EN DIRECT. Euro basket féminin: L'Espagne creuse l'écart et les Bleues n'y sont pas... Suivez ce match en live avec nous

20h00: Salut les copains, coucou les copines, bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette finale alléchante entre La France et L'Espagne. Allez, dites-moi comment vous les sentez, nos joueuses ? Les commentaires vous sont ouverts et on a hâte de lire vos pronos pour ce match. Moi je ne prédis rien, j'espère juste. Allez les Bleues !!!!!