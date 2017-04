Sport

FOOTBALL L'UEFA n'a pas encore pris de décisions quant au match retour entre Lyon et Besiktas...

Et maintenant, on fait quoi ? Voilà la question que doivent se poser les membres de l’UEFA aprèsles débordements violents survenus jeudi soir dans et aux abords du Parc OL, dans le cadre du quart de finale aller de Ligue Europa entre Lyon et Besiktas.

Faut-il jouer le match retour à huis clos pour limiter les risques d’une nouvelle flambée de violence en Turquie ? Faut-il délocaliser la rencontre ? Ne rien faire ? Pour Jean-Michel Aulas, qui était au micro de W9 après la victoire de ses joueurs (2-1), le huis clos serait « la seule solution d’équité ».

Si ça se trouvé le match retour va se jouer à huis clos après les incidents de ce soir. Lyon va faire pression, je le sens. #OLBES — Nicolas Bensussan (@NicoBensussan) April 13, 2017

« J’espère que l’UEFA prendra toutes les dispositions qui s’imposent (…), a déclaré le président lyonnais. Je ne pense pas qu’on puisse maintenir ce match, ou alors à huis clos ou à l’extérieur. Mais ça me paraît difficile de retourner à Besiktas. Quand on voit comment cette ferveur déborde de tous les côtés, on a très peur. » Pour le moment, aucune décision n’a été arrêtée par les autorités européennes du football.

