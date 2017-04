Sport

FOOTBALL La formation d'Istanbul est venue avec près de 20.000 spectateurs au Parc OL...

Jean-Michel Aulas dans la tribune. - Capture d'écran BeInSports

Vincent Marche

LIGUE EUROPA

Quarts de finale aller

Lyon vs Besiktas

En direct à partir de 20h30

14': Lyon a vraiment pris le match par le bon bout. Besiktas aussi. Dommage que le match ait été perturbé mais on assiste à 15 premières minutes de très bonne facture.

13': Nouvelle situation dangereuse pour Lyon ! Pas de situation de hors-jeu pour Lacazette qui frappe dans le petit filet extérieur.

12': Bien joué de la part de Valbuena. Petit ballon piqué pour Nabil Fékir. Mais ce dernier est hors-jeu.

10': Contact limite entre Fabbri et Fekir.

9': C'EST CHAUD SUR LE BUT DE L'OL. J'ai cru au but du Besiktas mais Diakhaby a dit non

7': Incursion de l'OL dans la surface turque... Main de Morel mais les intentions sont bonnes en ce début de saison.

5': Première frappe dangereuse du Besiktas. Retourné de Marcelo bien dégagé par Anthony Lopes.

4': C'est parti sur un engament assez élevé. Les sifflets se font entendre dans le stade.

1': C'EST PARTI

21h50: Aulas reste parmi ses supporters.

21h47: Après les incidents, le sport ! J'espère juste que la rencontre va aller au bout.

21h45: Echauffement de 5 minutes et après, ça part.

21h42: LES 22 JOUEURS SONT ENTRES SUR LA PELOUSE. CA VA SE JOUER.

21h38: La tension est redescendue, ça devrait se jouer rapidement.

21h30: Retour au sport. Un échauffement de 5 minutes pour les joueurs.

21h15: La décision sur le nouvel horaire va arriver dans 10 à 15 minutes.

21h11: Voici un papier qui pourrait vous permettre de comprendre une partie du bordel de ce soir.

21h10: Selon notre journaliste, le match aura lieu. Les Lyonnais ont regagné leurs sièges.

21h00: Jean-Michel Aulas va prendre la parole devant tout le monde. On attend.

20h56: Et voici la réaction du club lyonnais.

Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse... #OLBES pic.twitter.com/xShgpC5HRR — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2017

20h55: Vous pouvez juger par vous-même.

20h51: Certains supporters descendent sur la pelouse... C'est le bordel.

20h49: Selon notre confrère d'Europe 1, ça commence aussi dans les tribunes.

20h47: Notre journaliste basé à Lyon nous tient au courant des incidents qui se passent aux alentours du stade.

20h44: C'est confirmé. Un stadier blessé.

OL-Besiktas: des incidents éclatent avant le match classé à haut risque, un stadier blessé https://t.co/HsUNe1qR8I #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) April 13, 2017

20h42: Selon pas mal de monde, c'est un peu le bordel aux alentours du stade... J'ai peur pour les sièges du formidable outil.

20h37: J'espère que vous m'en voudrez pas si j'écris "truc" au lieu de "turc". Les coquilles arrivent vite quand on live un match de foot.

20h36: Et voici celle de Besiktas. Pas de Quaresma, ni d'Aboubakar. Mais Ryan Babel et Cenk Tosun, meilleur buteur du championnat turc.

Beşiktaşımızın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final O. Lyon maçı kadrosu#Beşiktaş#UEL pic.twitter.com/f62vvp06gZ — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 13, 2017

20h34: La compo de l'Olympique Lyonnais est sortie. Pas de Maxime Gonalons, suspendu.

Diakhaby-Mammana en défense centrale, 20 ans de moyenne d'âge.

20h32: Trois autres matchs au programme. Manchester United se déplace à Anderlecht, beau duel entre l'Ajax et Schalke 04 et enfin Celta Vigo contre Genk, moins foufou mais tout aussi intéressant.

20h30: C'est parti les loulous. Bienvenue chez nous, chez vous aussi, pour vivre ce quart de finale aller entre l'OL et le Besiktas. Coup d'envoi dans 35 minutes.

20h: En attendant un peu de lecture. On espère voir ces deux artistes en pleine forme ce soir.

Ligue Europa: Entre Quaresma et Babel, Besiktas n'est-il pas un repère d'ex-pépites des années 2000? https://t.co/wwTEM9fD2m pic.twitter.com/LCZwKqX4Z7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 13, 2017

20h: Rendez-vous dès 20h30 pour suivre le match. On parlera compos, enjeux... Une grande soirée football s'annonce.

20h: Salut les loulous. Bienvenue sur 20minutes.fr pour suivre le quart de finale aller entre l'Olympique Lyonnais et le Besiktas. Une affiche alléchante ! Est-ce que les Gones montreront le même visage que contre la Roma ?

Ce soir, Lyon a rendez-vous avec le Besiktas. Les Turcs sont venus avec leur principale force, leurs supporters survoltés. Ils sont venus à près de 20.000 pour encourager leurs protégés et surtout foutre un sacré bordel dans les travées du Parc OL. On a déjà peur pour les sièges du stade...

>> Salut les loulous. On se donne rendez-vous à 20h30 pour suivre ce quart de finale aller qui s'annonce explosif entre l'Olympique Lyonnais et les Turcs de Besiktas.

