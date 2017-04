Sport

FOOTBALL Les joueurs de l'AS Monaco se sont entraînés au Signal Iduna Park...

L'ASM s'est entraîné mardi soir - Odd ANDERSEN / AFP

William Pereira, à Dortmund

De notre envoyé spécial,

Le Signal Iduna Park est un stade formidable. Une forteresse capable de préserver ses occupants des événements extérieurs, même s’il s’agit d’explosions près du bus du Borussia Dortmund, censé défier l’AS Monaco mardi soir en quarts de finale de Ligue des champions. Comme les supporters, les joueurs de l’ASM étaient déjà dans l’enceinte du stade au moment où l’information de l’attaque présumée contre les joueurs allemands est parvenue jusqu’aux officiels de l’UEFA présents sur les lieux. Ils n’ont donc jamais été contact avec le monde extérieur ni été menacés d’une quelconque manière.

Séance d'entraînement dans la bonne humeur

Pendant de longues minutes, ils ont attendu dans le vestiaire. Joueront, joueront pas le match ? Finalement, le speaker du stade annonce aux alentours de 20h30 que la partie est reportée au lendemain, à 18h30. En interne, on s’organise du côté de Monaco. Sortir du stade au moment où étaient « libérés » les supporters ne semblait pas être une option viable. Leonardo Jardim et son staff ont donc dirigé une séance d’entraînement légère sur la pelouse du Signal Iduna Park. Oppositions, toros, jeux de ballons… Le tout, dans une ambiance plutôt détendue au premier abord. Bernardo Silva se fait chambrer par un ou deux coéquipiers et répond. L’amour est sur le pré, pas la psychose qui reste au-dehors de la fortersse jaune.

Les Monégasques s'entraînent dans une bonne ambiance. Bernardo chambre ses coéquipiers. Sont sur une autre planète pic.twitter.com/p5KZw2BvCa — William Pereira (@WillyTheKiid) April 11, 2017

Les joueurs sont rentrés sous escorte

Sur le bord de la pelouse, Leonardo Jardim discute avec son staff et l’équipe de communication. Peu de temps après, la séance improvisée et ouverte à la presse par défaut devient fermée au public, jusqu’à son terme.

Les joueurs de @AS_Monaco quitte le Stade. Ils seront escortés par la police. #BVBASM pic.twitter.com/64iQ2CXciB — Pigalle (@FabPigalle) April 11, 2017

Une fois l’entraînement terminé, l’équipe a rapidement quitté le stade, escortée par la police. Direction l’hôtel, à quelques encablures de là, ou était déjà basé l’ASM, et où les joueurs essayeront de se reposer en vue du match de mercredi. S’il a bien lieu mercredi. Car selon des bruits de couloirs, Monaco aurait émis le souhait de jouer le match samedi.

A ce stade il n’est pas possible de se prononcer sur les mobiles de cet acte mais nous avons tenu compte de toutes les possibilités et cette en fonction de ces hypothèses que les forces de police ont été mobilisées. Nous avons suivi les procédures d’usage.

