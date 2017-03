Sport

FOOTBALL Après un an de silence, Michel Platini vide son sac et ça déménage dans tous les sens…

Platini, lors de son discours à Athènes - ARIS MESSINIS / AFP

Il est de retour ! Un an qu’on n’avait plus officiellement entendu la voix de Michel Platini, aprèsla validation de sa suspension par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Aujourd’hui, Platoche est de retour sur le devant de la scène (médiatique, du moins) et c’est dans les colonnes du Monde que l’ancien président de l’UEFA s’est confié. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien n°10 des Bleus en avait des choses à dire.

1. Sa suspension de huit ans par la commission d’éthique de la FIFA

« Les diverses instances internes de la FIFA ont été instrumentalisées par les personnes qui tiraient les ficelles. J’ai toujours vécu dans l’espoir qu’elles diraient la vérité. Mais ce n’est jamais arrivé. Ce sont les membres de l’administration qui donnent de l’argent aux fédérations nationales. Cela leur donne un grand pouvoir, on leur tire le tapis rouge. C’est eux les patrons, à la FIFA »

2. Sepp Blatter et son manque de soutien devant le Comité d’éthique

« A la fin, il défendait sa peau. Blatter ne défend personne d’autre. Il ne m’a jamais défendu. C’est le plus gros égoïste que j’ai vu de ma vie. Il a toujours dit que je serais son dernier scalp. Je sais qu’il faisait une fixation sur moi, à la fin, depuis le « enough is enough » du 28 mai 2015. Sans compter la jalousie qu’il a pour le footballeur que j’étais. Je l’ai vu, la dernière fois, au TAS, en août 2016. C’était comme si de rien n’était de son côté. Il faisait des blagues. »

3. Le silence radio du monde du foot quand tout allait mal

« Je suis un peu dans la déception par rapport à tout ce que j’ai fait pour le football. 99 % des gens m’ont soutenu mais seuls 1 % m’ont aidé. Il n’y a pas un mec qui s’est levé au niveau des Fédérations nationales. Au niveau de la Fédération française, j’espère avoir un signe à l’avenir. »

