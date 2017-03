Sport

FOOTBALL L'UEFA prête à jouer au chamboule-tout sur le marché des transferts...

Aleksander Ceferin, récemment nommé à la tête de l'UEFA - Jure MAKOVEC / AFP

J.T.

Une annonce choc suivie de faits ? Lors d'une conférence de l'UEFA à Lisbonne, Aleksander Ceferin, le président de l'instance européenne du football, se dit prêt « à examiner de nouveaux mécanismes tels que les taxes de luxe, des limitations dans les effectifs et des règles de transfert équitables, afin d'éviter l'accumulation de joueurs et la concentration excessive de talents au sein de quelques équipes ».

>> A lire aussi : L'UEFA ne suspendra pas l'arbitre du match Barça-PSG (qui était pourtant passé à côté de la plaque)

Celui qui a succédé à Michel Platini affirme réfléchir à des solutions pour rééquilibrer la balance et donner la chance à des effectifs plus modestes. « L'UEFA a le devoir de protéger l'ensemble du football et pas seulement l'élite et pas seulement dans nos compétitions (...) Nous ne devons pas avoir peur de toucher au marché des transferts », clame le Slovène. Reste à savoir si ces voeux se concrétiseront. On en a vu bien d'autres se fracasser dans les strates du football...

Mots-clés :