FOOTBALL Deniz Ayketin peut souffler, le boss de l'UEFA ne compte pas le suspendre...

EXCLU 20 MINUTES - Le dialogue qui a tout fait basculer - PAU BARRENA / AFP

W.P., avec AFP

« On ne suspend pas les arbitres. » La phrase du boss de l’UEFA, Aleksander Ceferin, est claire, nette et précise. Fustigé de toutes parts pour son mauvais arbitrage lors du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Deniz Ayketin peut donc respirer un grand coup.

Ceferin compare une erreur d’arbitrage à un penalty manqué

« Quand quelque chose ne s’est pas bien passé, nous en discutons, mais il n’est pas question de suspendre. C’est comme si vous suspendiez ou bannissiez le joueur qui a manqué un penalty, il va juste sur le banc s’il manque beaucoup de penalties », a illustré Ceferin en marge d’un congrès sur le football à Estoril.

Le Paris SG avait récemment écrit au président de l’UEFA pour déplorer « un arbitrage défaillant » de Deniz Ayketin à Barcelone lors du fameux 6-1. Dans ce courrier, le PSG avait pointé « une série d’erreurs - dix situations de jeu - où l’arbitrage a influé sur le scénario », avait exposé une proche du dossier.

