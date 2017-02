Sport

FOOTBALL Le Brésilien a envoyé un amour de ballon dans la cage de Pepe Reina...

Le Brésilien a planté un sacré but contre Naples mercredi - JAVIER SORIANO / AFP

W.P.

C’est un bon vieux but comme on les aime. Une frappe de loin qui vient se loger dans le petit filet opposé. Pas une frappe de bourrin, non, car si la balle part vite, elle est travaillée du cou-de-pied par Casemiro, auteur du troisième but merengue face à Naples mercredi soir. De quoi laisser Pepe Reina impuissant.

Le Real Madrid s’est imposé 3-1 sur sa pelouse face à la coriace formation napolitaine, grâce, entre autres, à un but de Karim Benzema et une passe décisive de Cristiano Ronaldo. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions n’est plus très loin pour les hommes de Zidane.

