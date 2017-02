Sport

FOOTBALL On est reparti pour une merveilleuse soirée de Ligue des champions...

Karim Benzema fête son but contre le Borussia Dortmund le 7 décembre 2016. - Francisco Seco/AP/SIPA

W.P.

LIGUE DES CHAMPIONS

8es de finale

Real-Naples

Bayern-Arsenal

20h45

1e: C'est parti partout! Avec deux minutes d'avance en Allemagne. Toujours en retard ces Allemands. MAIS C'EST BIEN BENZEMA QUI DEGAINE LE PREMIER! Reina repousse bien le tir!

20h44: Les 44 acteurs sont sur les deux pelouses. Ca va bientôt commencer.

20h41: Ancelotti +Arsène Wenger... Ca pèse combien, 172812 trophées non? Deux monstres (surtout Carlo).

20h36: Bien sûr, je vous attends nombreux dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher vos pronos, vos intuitions, vos analyses... On est là pour parler de tout ça ensemble avec objectivité. Ou pas.

20h30: SAAAAAALUT LES FOUS! Allez hop, c'est parti pour ce live. J'annonce une grande soirée de football. Peut-être aussi grande qu'hier.

Les pronos de la rédac:

Real-Naples >> M.D.: 2-0, C.A.: 3-1, W.P. : 2-1

Bayern-Arsenal >> M.D.: 1-2, C.A: 2-1, W.P.: 2-2

Habemus compsition d'équipe du Real Madrid! Varane et Benzema sont titulaires, Zidane sur le banc (mais ça c'est normal).

Bonsoir les fous! J'espère que vous vous êtes bien remis de l'incroyable mardi de football que nous avons vécus ensemble la veille. Parce que là, on repart pour un tour. Et pas n'importe lequel. Naples se déplace sur la pelouse du Real et le Bayern accueille Arsenal. Du coup, nous avons fait le choix de ne pas choisir et de liver les deux rencontres en même temps, au risque de perdre les pédales par moments. On espère voir au moins autant de buts qu'hier, sinon plus. Car techniquement, cinq pions en deux matchs, ce n'était pas la folie non plus.

>> On se retrouve à 20h30 pour le départ réel de ce live

