Karim Benzema a marqué son 51e but en Ligue des champions - JAVIER SORIANO / AFP

W.P.

Le but en lui-même n’est pas merveilleux. C’est un but. Magnifiquement servi de l’extérieur du pied par Carvajal, Karim Benzema a permis, de la tête, au Real Madrid d’égaliser contre Naples et de lancer sa remontada. Les Merengue gagneront au bout du compte 3-1 histoire d’aborder plus tranquillement le huitième de finale retour assez sereinement.

Mais l’important était ailleurs. En plantant son 51e pion en Ligue des champions, la Benz est devenu le meilleur buteur français de l’histoire de la compétition, juste devant Thierry Henry. Et le tout alors qu’il n’a que 29 ans. Ahurissant. Ce garçon finira loin, très loin devant.

51 - Karim @Benzema est désormais le seul meilleur buteur français dans l'histoire de la Ligue des Champions avec 51 buts. Pastis. — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2017

