VOILE Les deux leaders devraient arriver aux Sables d'Olonne en milieu de semaine...

Armel le Cléac'h (et un gros bateau) - Capture d'écran Vendée Globe

La fin est proche. Très proche. Après plus de 60 jours de course, le duo de tête composé par Armel Le Cléac’h et Alex Thomson s’approche inexorablement des Sables d’Olonne. les deux skippers se trouvent actuellement à hauteur du nord de l’Afrique et devraient bientôt « longer » les côtes portugaises (sans doute un peu moins que Thomson en début de Vendée Globe).

Le sprint final s’annonce complètement fou puisque le Gallois sur Hugo Boss navigue à 22 nœuds et le Français sur Banque Populaire VIII à 18. L'écart entre les deux rivaux est sur le point de retomber sous les 100 milles. Ça va se jouer à la photo finish tout ça. Et on ne s’en plaint évidemment pas.

Le classement à 12h

Jean-Pierre Dick et la biographie de Michel Berger

Oui, la course est importante à l’avant. Mais il ne faut pas oublier de vivre. S’il concède avoir eu très peu de temps à consacrer à la lecture pendant son tour du monde en solitaire et sans escale à cause « de l’intensité de la course », Jean-Pierre Dick a tout de même lu « la biographie du chanteur Michel Berger ».

Et c’est déjà pas mal pour un skipper qui a encore des vues sur le podium. Mais Jérémie Beyou, qui dispose de 500 milles d’avance, sera très dur à aller chercher. Derrière, Saint-Michel Virbac s’est enfin plus ou moins débarrassé de Jean Le Cam et Yann Elies, relégués à 300 milles et qui termineront sûrement la course main dans la main. Elle est là, la belle aventure de ce Vendée Globe.

Ça va souffler au passage du cap Horn

Habitué à nous faire rire depuis le début de la course, Fabrice Amedeo aura sûrement moins la banane au passage du cap Horn, où les vents vont souffler très fort.

L’autre navigateur concerné par cette dépression, Arnaud Boissières, a déjà repiqué vers la zone d’exclusion antarctique pour éviter d’en subir trop les conséquences. Enfin, dans l’Atlantique sud, la situation ne sera pas forcément plus calme avec des vents de 30 à 50 nœuds. Bref, ça va bouger.

