VOILE Pour tout savoir de la célèbre course en solitaire, c'est par ici...

Armel Le Cléac'h est en tête du Vendée Globe. - LOIC VENANCE / AFP

R.B.

Mercredi 11 janvier 2017

Le Cléac’h se donne encore plus d’air

Le leader continue à creuser l’écart. En tête du Vendée Globe, le skippeur français compte désormais près de 200 milles d’avance sur le Gallois Alex Thomson. Les deux hommes se situent actuellement au large du Cap Vert et pourraient arriver aux Sables-d’Olonne dans moins d’une semaine.

Le classement à 9h

1. Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)

2. Alex Thomson (Hugo Boss) à 191 milles

3. Jérémie Beyou (Maître Coq) à 703 milles

4. Jean-Pierre Dick (Saint-Michel Virbac) à 1.205 milles

5. Jean Le Cam (Finistère Mer Vent) à 1.411 milles

Ça discute à l’arrière

En route vers le cap Horn, Arnaud Boissières et Fabrice Amedeo naviguent bord à bord et en profitent pour se tenir compagnie par radio. « On discute pas mal : c’est un peu mon ange gardien, a raconté Boissières lors de la vacation. Ça met la pêche de voir un autre bateau après si longtemps… »

Eric Bellion a bien besoin d’un rasoir

On vous laisse juger du style du skipper de Comme un seul homme.

Après 2 mois en mer, on a du mal à déterminer ce qui se développe le plus chez @EricBellion1 sa barbe ou son sourire 😊😅💦 #VG2016 #Smile pic.twitter.com/eChuOedQmN — COMMEUNSEULHOMME (@Comme1SeulHomme) January 10, 2017

