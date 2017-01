Guillaume Novello

Alors qu’on pensait jeudi matin que le Breton avait une avance suffisante (230 milles) sur le Gallois pour presque s’assurer la victoire, rien n’est fait ce vendredi soir. Ce vieux briscard de Gallois n’était, à 18h, plus qu’à 122 milles du premier. Autant dire pas grand chose. Armel Le Cléac’h a en effet vécu une journée de vendredi au ralenti, avec un différentiel de 5 nœuds à l’avantage de Thomson sur les dernières 24 heures (7 nœuds contre 12). Néanmoins l’éclaircie pourrait être de courte durée pour le Gallois. « La tendance devrait s’inverser dans les prochaines heures », estiment ainsi les organisateurs, qui anticipent un coup d’accélérateur de Le Cléac’h et, au contraire, un coup de mou pour Thomson. De fait la vitesse du monocoque Hugo Boss était tombée sous les cinq nœuds au pointage de 18h. Le Cléac’h peut respirer.

1. Armel Le Cléac’h (FRA/Banque populaire VIII) à 1.781 milles de l’arrivée

2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 121,84 milles du premier

3. Jérémie Beyou (FRA/Maître CoQ) à 650,01

4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1134,1

5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1266,66

Il a beau être assez loin du duo de tête, Jipé ne se résout pas à trier les lentilles. Il vient en effet de battre le record de la remontée Horn-Equateur en 13 jours 3h et 17 minutes. « Ça fait plaisir d’apprendre ça ! Je ne pensais pas avoir été le plus rapide depuis le cap Horn car les conditions météo ont beaucoup varié. Il a fallu s’activer. C’est une belle satisfaction », a-t-il commenté.

🚨 Nouveaux tps de référence entre le Cap Horn et l'équateur / The best reference times between Cape Horn and the equator! #VG2016 pic.twitter.com/SyqQ2boAit