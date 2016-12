Sport

VOILE Le skipper sur Maître Coq a franchi le cap Horn ce mardi après 51 jours, 1 heure et 42 minutes de course...

Jérémie Beyou est troisième du Vendée Globe - LOIC VENANCE / AFP

W.P.

C’est le troisième meilleur temps de l’histoire en solitaire sur monocoque et aussi celui de ce Vendée Globe 2017. Après 51 jours, 1 heure et 42 minutes, Jérémie Beyou a franchi le mythique cap Horn et peut rebasculer dans l’Atlantique avec en ligne de mire (mais vraiment en ligne de mire) le retour aux Sables-d’Olonne au mois de janvier si tout se passe bien.

🚨 FLASH : @JeremieBeyou a franchi le cap Horn ce mardi 27 décembre à 14h42 ➡️ https://t.co/zx0gPP2JPP | #VG2016 pic.twitter.com/BJ1wyEJLOd — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 27, 2016

Joint par l’organisation de la course lundi, le skipper sur Maître Coq avait déclaré, soulagé, à propos de son futur et inédit passage au Horn : « J’ai pris beaucoup de départs de tours du monde, entre le Vendée Globe, le Trophée Jules-Verne et la Barcelona World Race, à chaque fois, je n’ai pas réussi à passer le Cap Horn, donc il est temps ! ».

« Pas le coin le plus sympa »

Troisième de la course, loin derrière Alex Thomson mais aussi loin devant son premier poursuivant Jean-Pierre Dick, Beyou est content de quitter le Pacifique. « [L’océan] a été long avec des conditions météo pas faciles qui ne m’ont pas permis de progresser de façon très rapide. Je suis content de sortir de cette zone un peu compliquée, il est temps de changer de coin, parce qu’ici, ce n’est pas le plus sympa. »

