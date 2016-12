Sport

VOILE Après 50 jours de course, le suspense n’est toujours pas mort sur le Vendée Globe…

Alex Thomson cravache sur Hugo Boss - DAMIEN MEYER / AFP

W.P.

Les derniers jours de 2016 s’annoncent mouvementés sur ce Vendée Globe 2016. Entre la lutte acharnée aux avant-postes, la lutte au sein du Top 5 et la tempête qui s’annonce au large de la Nouvelle-Zélande, on ne devrait pas s’ennuyer dans les océans Indien, Pacifique et Atlantique.

Alex Thomson flashé à moins de 300 milles de Le Cléac’h

Qu’il est tenace, l’ami gallois. Alors que l’on pensait que Banque Populaire VIII avait plié la course dans le Pacifique, voilà qu’Hugo Boss refait des siennes sur son terrain de prédilection : l’Atlantique. Thomson navigue toujours à une vingtaine de milles de moyenne et fond sur son grand rival. Pourtant, Le Cléac’h ne va pas à 3 nœuds, bien au contraire. Il en affichait 17 au compteur au pointage de 9h. C’est dire si le Britannique est affolant de régularité.

Le classement à 9h :

1- Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)

2- Alex Thomson (Hugo Boss)

3- Jérémie Beyou (Maître Coq)

4- Jean-Pierre Dick (St-Michel Virbac)

5- Yann Eliès (Quéguiner/Leucemie-espoir)

Beyou va franchir le cap Horn dans la journée

Derrière le duo de tête, à un peu plus de 1.000 milles, Jérémie Beyou s’apprête à son tour à franchir le mythique cap Horn. Le skipper sur Maître Coq devrait rebasculer dans l’Atlantique dans l’après-midi, indique l’organisation du Vendée Globe.

Côté course, il est confortablement installé à la 3e place puisqu’il compte 800 milles d’avance sur Jean-Pierre Dick. Mais rien n’est terminé, d’autant que le skipper sur Saint-Michel Virbac lui met la pression en naviguant à plus de 420 nœuds par tranche de 24 heures depuis deux jours. Enfin, en queue de Top 6, Yann Elies et Jean Le Cam naviguent toujours à proximité dans le Pacifique, à 300 milles de la quatrième place.

Après le calme, la tempête

Derrière, il faudra se montrer très prudent. Car une énorme tempête pointe le bout de son nez dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Celle-ci génère déjà des vents de plus de 50 nœuds, et l’on attend des rafales comprises entre 60 et 80 nœuds. Autant dire qu’il ne faudra pas trop s’aventurer dans cette zone dangereuse, à laquelle tente d’échapper Conrad Colman (9e et local de l’étape) qui se trouve au-devant de la dépression.

En amont de ce « monstre météorologique », comme on le qualifie du côté de l’organisation du VG, le peloton de six skippers va devoir ralentir pour ne pas se mettre en danger. Et donc perdre encore des centaines de milles sur l’avant. Mais pour eux, ce n’est plus la même course.

