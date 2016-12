Sport

VOILE C'est le 46e jour de course sur les mers du Vendée Globe (et l'anniversaire de Didac Costa)...

Le Saint-Michel Virbac de J-P Dick. - Damien MEYER / AFP

On commence ce journal par un gros spoil : Armel Le Cléac’h s’amuse en tête du Vendée Globe. Sauf énorme catastrophe, le Français devrait arriver en tête aux Sables d’Olonne à la mi-janvier. Il arrivera demain au cap Horn.

Quatre foilers aux quatre premières places

C’était LA grande avancée technologique de ce Vendée Globe 2016-17. Les foils s’imposent plus que jamais comme une grande plus-value pour les bateaux qui en sont équipés. La preuve, les quatre premiers skippers de la course en ont tous sur leur imoca (bien qu’Alex Thomson traîne un foil tribord endommagé depuis plusieurs semaines), et la force des foils est encore plus évidente depuis l’entrée des navigateurs dans les mers du Sud, où les vents sont plus forts.

Le classement à 9h :

1- Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)

2- Alex Thomson (Hugo Boss)

3- Jérémie Beyou (Maître Coq)

4- Jean-Pierre Dick (St-Michel Virbac)

5- Yann Eliès (Quéguiner/Leucemie-espoir)

Jean-Pierre Dick trace sa route avec les dauphins

Après avoir été le plus rapide en course pendant trois jours de suite, Jean-Pierre Dick est entré dans une zone plus calme où les vents ne lui permettent pas de dépasser la quinzaine de nœuds. Du coup, le skipper expérimenté en profite pour filmer les dauphins qui lui tiennent compagnie dans l’océan Pacifique. Flipper vous passe le bonjour.

C’est l’anniversaire du guerrier Didac Costa

Rien à voir avec la course, enfin quand même un peu, figurez-vous que c’est l’anniversaire du courageux Didac Costa, parti avec quatre jours et demi de retard sur le reste de la flotte et très loin d’être dernier !

C'est une journée plutôt spéciale pour @didacVG2016 🇪🇸 ! Joyeux anniversaire Didac ! / Feliz cumpleaños! 🎉 ! / Happy birthday ! #VG2016 pic.twitter.com/dFVD0EqEwn — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 22, 2016

19e du Vendée, l’Espagnol vise à présent la 18e place du Néerlandais Pieter Heerema, qui pointe à moins de 200 milles en amont. On appelle ça une « remontada » dans la langue de Cervantes.

