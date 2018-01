iPhone ralentis: Le conseil donné par l'association HOP dans «Quotidien» est dangereux

Un iPhone 6 à côté d'un 6 Plus. — RICHARD B. LEVINE/NEWSCOM/SIPA

Halte aux mauvais conseils. Invités dans l’émission Quotidien, deux membres de Halte à l’obsolescence programmée (HOP) ont expliqué pourquoi l’association avait porté plainte contre Apple dans l’affaire des iPhone ralentis. « Faut-il installer les mises à jour d’Apple ?», demande Yann Barthès en toute fin d’interview. « On ne le conseille pas trop », répond la cofondatrice Laëticia Vasseur, sans avoir le temps de développer sa pensée. Voici pourquoi il ne faut surtout pas l’écouter.

>> A lire aussi : Failles «Meltdown» et «Spectre»: «PC, Mac, Android, iPhone, on est tous vulnérables»

Une mise à jour pour une faille critique

La semaine dernière, on a appris l’existence de deux failles critiques surnommées Spectre et Meltdown, qui affectent presque tous les micro-processeurs fabriqués par Intel, AMD et ARM. Apple a reconnu que tous les Mac et tous les iPhone sont touchés. Un défaut de conception des processeurs permet à une personne mal intentionnée d’intercepter des informations critiques (potentiellement n’importe quel mot de passe ou identifiant bancaire) dans la mémoire du noyau d’un système d’exploitation. Apple, Microsoft, Google et la communauté Linux, notamment, sont en train de déployer des rustines de fortune pour boucher ces failles. Et c’est pour cette raison qu’il faut absolument installer la mise à jour d’iOS 11.2.2.

« Notre conseil était uniquement pour iOS 10 », précise HOP

HOP a précisé sa pensée via un communiqué : « Notre conseil était de bon sens et s’adressait uniquement aux utilisateurs d’iPhone 6, 6S et SE encore sous iOS 10. Mais la réponse était incomplète. Si vous êtes sous iOS 11, il est indispensable de migrer vers iOS 11.2.2 pour bénéficier des derniers correctifs. »

Selon l’association, les utilisateurs sous iOS 10 font face à un dilemme : « Soit on s’expose à une exploitation potentielle de failles de sécurité non bouchées, soit on met à jour, mais ça rame alors tellement qu’on ne peut plus utiliser son iPhone ». Ce n'est pas complètement exact. L’abaissement de la vitesse maximale du processeur, mis en place en douce par Apple pour épargner les batteries vieillissantes, n’est pas exclusif à iOS 11 : Apple a expliqué que la mesure avait été lancée en 2016 sur les iPhone 6, 6S et 6E sous iOS 10.2.1. En clair, ces téléphones sont déjà « ralentis », même sous iOS 10.

Que faire si on a un iPhone 5S/6 sous iOS 10 ? Parce qu’iOS 11 est plus gourmand, il est vrai que les apps sont globalement plus lentes et mettent en moyenne 0,4 seconde de plus à se lancer que sur iOS 10, selon les mesures d’Ars Technica. 20 Minutes a contacté Apple pour savoir si iOS 10, vu les circonstances exceptionnelles, aura le droit à une update pour Spectre. Cet article sera mis à jour avec cette information importante pour décider de passer ou non à iOS 11, et de choisir, en toute connaissance de cause, entre les performances et la sécurité.