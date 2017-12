Une chaîne météo remet Donald Trump à sa place après son tweet sur le réchauffement climatique

Et BIM. Vendredi 29 décembre, Donald Trump s’est (encore une fois) fendu d’un tweet de gros troll. Sur son compte le président des États-Unis a ironisé sur le réchauffement climatique alors que le nord du pays est en proie à une vague de froid extrême. « Dans l’Est, cela pourrait être la veille du jour de l’an LA PLUS FROIDE jamais enregistrée. Peut-être qu’on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s’apprêtait à payer DES TRILLIONS DE DOLLARS pour s’en protéger. Couvrez-vous ! », écrit-il.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!