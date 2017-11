Avec «Cloud Twitter», des internautes apportent un peu de calme sur Internet

Entre deux tweets d’internautes se traitant de « féminazi » ou de « facho », une alerte sur un attentat ou un règlement de comptes divers et varié sur Facebook, il est parfois difficile de quitter Internet le sourire aux lèvres. Il y a bien les vidéos de chats, les rois du Web, mais sont-elles vraiment reposantes ? Sachez qu'il existe pourtant un havre de paix sur les réseaux sociaux.

Prenons Twitter, où ce phénomène y est le plus important. Le Slate américain a publié un article mercredi (c’est en anglais) sur le « Cloud Twitter », le Twitter des nuages, nom officieux de « l’endroit le moins stressant sur Internet », qui consiste en un long thread de photos de nuages, postés par des internautes amis comme totalement inconnus les uns des autres.

we're a little moody up in montana, though mimosas weren't absolve so potato potahto pic.twitter.com/fm4Ncu1aW5

Today was a parade of minor bummers so here's one from a perfect weekend. Ontario on the left, Michigan, right. Fishermen in the foreground. pic.twitter.com/Iq1Im6xcZf