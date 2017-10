Christine Boutin à la retraite: Retour sur ses principales polémiques en ligne

Christine Boutin le 17 mai 2014 à Paris. — HENRI COLLOT/SIPA

Christine Boutin adore utiliser Twitter.

Ces dernières années, elle a fait polémique à plusieurs reprises sur le réseau social.

Malgré sa retraite politique, elle n’a pas dit vouloir arrêter les prises de position publiques.

Christine Boutin est « une femme comblée ». La présidente d’honneur du parti chrétien-démocrate a démissionné ce samedi de son dernier mandat, celui de conseillère départementale des Yvelines, et a donc mis fin à 40 ans de carrière. Quelques regrets, quand même, a-t-elle avoué lors d’une conférence de presse à Rambouillet pour annoncer la nouvelle, d’avoir « blessé des gens dans le débat sur le mariage homosexuel ».

Aucune référence à Twitter par contre, le réseau social ayant pourtant servi sa notoriété ces dernières années. 20 Minutes a tenté de joindre, sans succès, l’ancienne ministre du Logement de Nicolas Sarkozy, histoire de faire le point sur sa carrière de twittos. Carrière qui devrait se poursuivre, Christine Boutin assurant ne pas vouloir abandonner son « rôle d’influence », malgré le fait qu’elle ait pu avoir été « ridiculisée, ringardisée ». C’est parti pour une revue des meilleurs moments de l’une des « influenceuses » préférées de Twitter.

2013, la révélation

Bien sûr, Christine Boutin, ministre du Logement pendant deux ans (2007-2009), candidate à l’élection présidentielle 2002 (1,19 % des suffrages recueillis), à la pointe de l’opposition au PACS (1998-1999), ne s’est pas fait connaître grâce à Twitter. Et son compte avait été ouvert dès 2009. Mais 2013, c’est l’année de la loi Taubira, qui permet le mariage et l’adoption aux couples de même sexe. Grande source d’inspiration pour Christine Boutin, catholique qui étudie désormais deux jours par semaine la théologie à Paris.

Le sujet l’avait passionné, et comme au moment des débats autour du PACS, la mentor de Jean-Frédéric Poisson avait été propulsée égérie politique de l’opposition au projet de loi, opposition représentée principalement par La Manif pour tous. Sur Twitter, elle avait fait un festival.

Le 12 avril, Christine Boutin n’est pas contente que le vote sur l’adoption du projet de loi Taubira se soit fait à main levée. « Quelle est la couleur de l’étoile ? », demande-t-elle, en référence à l’étoile jaune imposée aux juifs durant la seconde guerre mondiale.

#rapporteursenat annonce que les pts de groupe sont d'accord pour publier liste des dissidents ! Qu'elle est la couleur de l'étoile ? Honte — christine Boutinن (@christineboutin) April 12, 2013

Le même jour, elle semble pronostiquer une « guerre civile » à venir en France.

Panique au #GVT : OJ accéléré pour #mariagegay : acceleration les colères multiples et grandissantes du peuple de France guerre civile — christine Boutinن (@christineboutin) April 12, 2013

Le lendemain, 13 avril 2013, elle confirme que la « guerre civile [qu’elle] craignait est en marche ».

(2) la guerre civile que je craignais en marche ! — christine Boutinن (@christineboutin) April 13, 2013

Le 10 mai, jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, elle relaye le tweet de l’abbé Gaëtan de Bodard, avant qu’il ne soit supprimé par son auteur. Le contenu du tweet : « Ils sont pathétiques ces politiques qui commémorent l’abolition de l’esclavage mais qui sont pour la traite des enfants. Non à la #GPA ! »

Le 14 mai, un tweet sur l’ablation des seins de l’actrice Angelina Jolie : « Pour ressembler aux hommes ? Rire ! Si ce n’était triste à pleurer ! », commente-t-elle avant de retirer le message.

Chère Mme @christineboutin dire qu'une femme choisit une double mastectomie pour ressembler aux hommes est une énorme faute — j.daniel Flaysakier (@jdflaysakier) May 14, 2013

Notons que les manifestations contre le mariage pour tous auront été l’occasion de voir naître un mème particulièrement populaire, créé à partir d’une photo de l’ancienne ministre mal en point. Ça avait donné le hashtag #JoueLaCommeBoutin, charriant son lot de détournements.

Christine Boutin, présidente du Parti Chrétien-Démocrate (PCD), attend du président François Hollande qu'il annonce jeudi le retrait du texte sur le mariage et l'adoption par les couples homosexuels, une réforme qu'elle combat. - Eric Feferberg AFP

Plus que 2 jours pour répéter le #JoueLaCommeBoutin et être imbattable au procès de la #RealHomophobe Christine B. pic.twitter.com/Y3KBE6YPfz — Claire Underwood (@ParisPasRose) October 20, 2015

Il y avait aussi eu ce tweet, pour demander un résumé du discours de François Hollande sur le mariage pour tous, car l’ancienne ministre avait manqué une partie du passage télé. Les réponses ne l’avaient pas beaucoup aidé, la plupart des internautes y voyant l’occasion de rigoler des tropismes de Christine Boutin.

J'étais partie pour l'office du Jeudi Saint , je vais écouter le Pt maintenant mais qui peut me dire vite ce qu'il a dit sur #MariageGay ? — christine Boutinن (@christineboutin) March 28, 2013

Ces deux tweets, en septembre 2013, alors que Christine Boutin se trouvait devant le ministère de la Justice pour protester avec les Veilleurs (mouvement anti-mariage pour tous). « Nous sommes deux », postait-elle, derrière son « compère ». Déchirant.

Voici Mon "compère " , je suis derrière lui @veilleur_debout pic.twitter.com/w9HLrZMlXN — christine Boutinن (@christineboutin) September 25, 2013

Nous sommes deux Place Vendôme ! Appel aux @veilleur_debout — christine Boutinن (@christineboutin) September 25, 2013

Et cet échange impromptu avec la ministre du Logement Cécile Duflot. Elles ne partiront pas en vacances ensemble, alors que Christine Boutin venait avec les meilleures intentions.

@CecileDuflot vous êtes trop sensible ma chère !!! A côté de ce que je reçois ! C'est rien !!!!' — christine Boutinن (@christineboutin) October 27, 2013

2014, la confirmation

Difficile de se maintenir au sommet après une telle percée sur Twitter. Pourtant, Christine Boutin y parvient en 2014. Sa méthode : moins de commentaires, plus d’impact. La présidente du Parti chrétien-démocrate montre qu’elle maîtrise les codes pour casser l’internet.

En février, petit pas de côté, l’ancienne ministre fait une nouvelle fois rire les réseaux sociaux, mais pour une phrase prononcée sur BFM… en réaction à un tweet. Christine Boutin avait vu passer une blague du Gorafi sur l’indécision du gouvernement.

Flash:Loi sur la famille - Le gouvernement refuse de parler de "recul" mais de "stratégie provisoire d'avancement à potentialité différée" — Le Gorafi (@le_gorafi) February 3, 2014

Et à 45 secondes, dans cette vidéo, elle reprend les termes exacts, au premier degré.

En mai, en pleine campagne pour les élections européennes, elle s’empare de la victoire à l’Eurovision de Conchita Wurst, qu’elle n’estime pas conforme à sa vision de l’Europe, la drag-queen barbue étant selon Christine Boutin à « l’image d’une société en perte de repère niant la réalité de la nature humaine ».

#ForceVie malaise devant #conchitawurtz image d une société en perte de repère niant la réalité de la nature humaine Non à cette #Europe là — christine Boutinن (@christineboutin) May 11, 2014

2015, le coup de mou

2015 est plus faiblard. Tout juste trouve-t-on ce tweet alambiqué sur la reconnaissance juridique du mariage homosexuel dans tous les Etats aux USA, deux ans après la France (que Christine Boutin accuse d’être « suiviste »).

Le #MariageGay légalisé partout aux #EtatsUnis : preuve supplémentaire que nous devons arrêter d'être en tout, suivistes des américains ! — christine Boutinن (@christineboutin) June 26, 2015

2016, le retour au sommet

Cette année-là, marquée par la campagne de Donald Trump aux Etats-Unis, Christine Boutin choisit de se concentrer sur les fake news histoire de rester dans le thème. Elle a noué une relation avec le site d’infos parodiques Nord Presse. En mai, un article bidon assure qu’elle s’est convertie à l’Islam, sauf que Christine Boutin n’a pas envie de plaisanter et menace de porter plainte.

Je n'ai bien entendu jamais tenu ces propos. Dépôt plainte Diffamation, atteinte à mon honneur.Demande suppression https://t.co/N6FVOahyQ8… — christine Boutinن (@christineboutin) May 20, 2016

Réaction de Nord Presse, sur Twitter bien sûr.

En juillet, rebelote, elle se fait avoir par un article du site belge qui raconte que François Hollande voudrait jouer de l’état d’urgence pour annuler la présidentielle 2017 et rester « en place au minimum jusqu’à 2022 ».

#FH et son gouvernement allant vers le chaos cherchent à trouver la manip pour annuler les présidentielles de 2017 ! Art 16 ?Vous y croyez ? — christine Boutinن (@christineboutin) July 21, 2016

Puis elle dément, Christine ne se ferait pas avoir comme ça, quoique « tout est possible ».

@thibster77 vous ne comprenez pas l'humour au 2 éme degré ? Dommage : à court d'idée tout est possible #FH et son gvt — christine Boutinن (@christineboutin) July 21, 2016

Puis vient fin septembre 2016. Les nouvelles sur la santé de Jacques Chirac ne sont pas très bonnes, et voilà Christine Boutin qui dégaine un tweet annonçant la mort de l’ancien président de la République. Comment le sait-elle ? « Par une source que j’estime sûre », explique-t-elle alors au Monde. « Je l’ai donnée car je pense que les Français l’attendent, preuve en est du buzz qu’il a suscité ». Un bad buzz même, qui l’a forcé à retirer son tweet. Et, spoiler, Jacques Chirac n’est pas mort.

Christine #Boutin assume tellement son "information" d'une "source sûre" qu'elle a fini par effacer discrétos son tweet "Mort de #Chirac"... pic.twitter.com/7k0Edo1rJo — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) September 23, 2016

2017, le baroud d’honneur

Pour sa dernière année de carrière politique (mais probablement pas de twittos), Christine Boutin s’est offert une jolie sortie en matière de polémiques plus ou moins sérieuses.

L’Histoire retiendra que le 8 mars 2017, pour la journée des droits des femmes, Christine Boutin indiquait vouloir « des hommes, des vrais ».

Les Hommes qui nous copient! C'est aussi pr cela q je n'aime cette journee d femmes: On veut des hommes, des vrais! https://t.co/L4tqHrL2sV — christine Boutinن (@christineboutin) March 8, 2017

Trois mois après, Emmanuel Macron célèbre sa victoire à l’élection présidentielle. Christine Boutin n’est toujours pas contente, elle avait appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour. Le discours victorieux du nouveau chef de l’Etat devant la pyramide du Louvre avait inspiré les partisans du complot illuminatico-maçonnique ; le lendemain matin, l’ancienne ministre préfère regarder le score encore provisoire du vainqueur, 66,06 %. « Sans commentaire », ajoute-t-elle.

#Presidentielle2017: Dans une confusion totale sur la signification de chaque vote #Macron gagne avec 66,06% . Sans commentaire — christine Boutinن (@christineboutin) May 8, 2017

Comme il n’y a pas trente-six interprétations possibles de ce tweet, l’internet avait conclu au fait que Christine Boutin voyait dans la victoire d’Emmanuel Macron l’œuvre du Diable. Sauf que « c’est à se demander ce que certains ont dans le crâne pour aller chercher des significations aussi foireuses ! », précise-t-elle. Mais on ne sait toujours pas ce qu’elle voulait dire dans ce cas.

C'est à se demander ce que certains ont dans le crâne pour aller chercher des significations aussi foireuses ! — christine Boutinن (@christineboutin) May 8, 2017

Quatre jours plus tard, la diffusion de la messe le dimanche matin sur France Télévisions est exceptionnellement avancée afin de retransmettre la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Christine Boutin y voit un choix « très clair » du nouveau président dirigé contre la religion catholique, ou peut-être contre toutes les religions, ou… enfin ça n’était pas très clair, et de toute manière, la messe n’était absolument pas annulée.

@christineboutin @France2tv @EmmanuelMacron Pas de panique ! La messe sera bien diffusée, mais avancée à 7h35. 😬 Plus d'infos ici : https://t.co/sUi0QZDAdh — Le Jour du Seigneur (@jourduseigneur) May 12, 2017

Enfin, dernier tweet étonnant en date, fin août. En réponse à un journaliste du Figaro, Christine Boutin rappelle qu’elle compte toujours voir la loi Taubira « abolie ». Comme souvent, un internaute l’alpague sur le fait qu’elle est mariée avec son cousin germain, Louis Boutin. Réponse de Christine Boutin, à qui on ne l’a fait pas :