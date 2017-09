Voici comment tweeter en 280 caractères dès aujourd'hui

Des tweets de 280 caractères (à droite). — TWITTER

Vous avez du mal à composer des tweets de 140 signes ? Cela vous brûle les doigts d’avoir deux fois plus de place ? En attendant que Twitter passe à 280 caractères pour tout le monde, il est possible de couper la file grâce à un petit script inoffensif, comme le signale The Verge.

Cette manip fonctionne uniquement pour la version Web de Twitter. Il faut :

Installer le gestionnaire de scripts Tampermonkey dans son navigateur (pour Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera).

Installer le script Twitter Camming ici en cliquant sur « Raw » en haut à droite.

Se rendre sur twitter.com et vérifier que le script est en cours d’exécution dans ses extensions.

Avec un petit script inoffensif, on peut tweeter en 280 caractères sans faire partie du programme test. Bon il me reste encore 180 signes et je ne sais pas quoi dire, c'est peut-être trop long après tout. Encore de la place, mais où est la fin? Ah iciiiii. https://t.co/tHJaXy2vXW — Philippe Berry (@ptiberry) September 27, 2017

La manip se fait donc en deux clics et fonctionne bien. Le seul bémol, c’est que le compteur de 140 signes est désactivé, on ne sait donc pas quand on arrive à 0.

Un script est disponible pour Tweetdeck ici, mais il crée des problèmes avec les retweets et les messages. Ou sinon, on peut rester à 140 caractères et faire preuve de concision.