Twitter veut se relancer avec des messages deux fois plus longs

Ah, faire rentrer un tweet en 140 caractères. C’est un art, qui oblige parfois à reformuler sa pensée voire à fermer les yeux sur un pluriel manquant. En panne de croissance, Twitter prépare un changement important pour se relancer : doubler la longueur des messages, à 280 caractères.

Twitter explique qu’il teste actuellement cette nouvelle limite « avec un petit groupe de personnes », et uniquement pour les pays qui écrivent en caractères latins. Car c’est surtout en anglais, espagnol, portugais ou français que la limite de 140 caractères semble poser parfois souci aux utilisateurs, contrairement à ceux qui tweetent en japonais, coréen ou chinois.

Selon Jack Dorsey, cofondateur et actuel directeur général de Twitter, « 140 caractères était un choix arbitraire basé sur la limite de 160 caractères des SMS »

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu